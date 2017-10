Martelotte aposta na continuidade para vencer Figueirense

Tricolor precisa vencer para respirar na competição (Foto; Divulgação / Santa Cruz)

Nesse sábado (14), o Santa Cruz passará por um desafio que pode ser decisivo pela sua permanência na Série B. O time tricolor encara o Figueirense, no Orlando Scarpelli, casa do time catarinense precisando da vitória, já que o empate foi completamente descartado pelos jogadores tricolores como bom resultado, já que o time está na zona de rebaixamento e enfrenta um adversário direto.

Para esse confronto, o técnico Marcelo Martelotte aposta na continuidade do time titular, já que na visão do comandante tricolor, o Santa atuou bem na última partida, mesmo tendo sido derrotado pelo vice-líder América-MG. Com isso, o time não deve ter mudanças, mesmo ele tendo feito testes no treino de hoje.

“A tendência é a gente começar com o mesmo time que iniciou contra o América. A gente tem que dar sequência nesse momento, porque eu entendo que apesar das duas derrotas, a gente fez bons jogos, tivemos uma evolução no sentido tático, no sentido de saber jogar com a bola”, explicou o treinador.

Além disso, o técnico indicou que durante o jogo, pode usar jogadores que mudem a característica do time, como o recém-chegado Natan e o atacante Ricardo Bueno, que chegou a ser titular em alguns jogos, mas acabou perdendo a posição com a chegada de Grafite.

“A gente tem boas opções, não só o Natan e o Ricardo Bueno, mas também o Bruno Paulo, que é uma boa opção ofensiva, além de outras opções que a gente tem para transformar nosso time durante o jogo, mudar de acordo com as necessidades, com os acontecimentos do jogo”, analisou.

Falando especificamente da situação dos dois times, o técnico ressaltou a importância do Santa Cruz usar a pressão da torcida adversária sobre o time da casa, como fator positivo para conseguir se aproveitar e vencer o jogo.

“Nessa situação, existe uma pressão maior em cima de quem joga em casa. Seu torcedor, com certeza não está satisfeito com a posição que o clube ocupa na classificação. Então nesse momento, para os times que estão nessa situação, é mais difícil você jogar em casa. No meu ponto de vista, nós temos essa vantagem, de poder jogar em cima dessa pressão”, disse.

Sendo assim, o provável time que enfrentará o Figueirense, irá a campo com: Julio Cesar; Nininho, Anderson Salles, Guilherme Mattis e Yuri; Derley, Wellington Cézar e Thiago Primão; André Luís, João Paulo e Grafite.