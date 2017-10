Em situações distintas, Santa Cruz e Oeste se enfrentam no Arruda

Nesta terça-feira (17), às 20h30 (de Brasília) no Arruda, as equipes entram em campo pela 30ª rodada com diferentes objetivos na Série B. Enquanto o clube paulista vai em busca do triunfo para encostar nos quatro primeiros colocados, o time da casa almeja os três pontos para melhorar o aproveitamento no campeonato e tentar fugir da zona de rebaixamento.

Santa tenta sair da zona de rebaixamento jogando em pleno Arruda

O Santa vive uma situação muito complicada no campeonato São cinco jogos sem vencer e futebol que vem oscilado ao longo das partidas. Para o confronto desta terça, o treinador Marcelo Martelotte terá a disposição a equipe considerada ideal e não deve ter alterações em relação ao último jogo. O treinador Marcelo Martelotte definiu a meta de vencer todos os confrontos em casa para sair da zona de rebaixamento e avaliou que a falta de resultados não tem nada a ver com uma possível falta de empenho dos atletas. "A partida contra o Oeste é muito importante para as nossas ambições no campeonato. Pode se cobrar qualquer coisa do elenco, menos a vontade. Não tem faltado empenho nos treinos e muito menos nos jogos. O grupo já deu a resposta que vai brigar até o final. Os detalhes que faltam, vamos aprimorar com trabalho e voltar a vencer os jogos", disse o treinador.

(Foto: Divulgação/Santa Cruz)

Assim, o provável time do Santa Cruz iria a campo com Julio Cesar; Nininho, Anderson Salles, Guilherme Mattis e Yuri; Wellington Cézar, Derley, João Paulo e Thiago Primão; Ricardo Bueno e Grafite.

Oeste vai em busca do triunfo jogando fora de casa

Pelo lado do Oeste, a situação é completamente diferente. Mesmo depois da derrota na última rodada, em casa, para o Ceará, o time de Barueri segue na luta pelo acesso e o jogo desta terça é considerado fundamental na recuperação dos pontos perdidos como mandante.

Para o confronto, serão dois desfalques. O zagueiro Leandro Amaro e o volante Betinho estão suspensos pelo acúmulo de cartões amarelos. As alterações forçadas ainda não foram definidas pela comissão técnica. Na defesa, André Vinícius e Daniel Gigante disputam um lugar entre os 11 iniciais. Já no meio-campo, a briga é entre Wilson Mathias e Fabrício. Outra posição indefinida é a de atacante. Robert e Gabriel Vasconcellos duelam por apenas uma vaga no comando de ataque e a decisão deve ser tomada por Roberto Cavalo minutos antes do jogo.

(Foto: Divulgação/Oeste)

O goleiro Rodolfo, um dos líderes do elenco do Oeste e peça fundamental na campanha rubro-negra até aqui na Série B foi um dos que se mostrou confiante na recuperação. "Não temos tempo para se abater, porque o duelo contra o Santa Cruz é eseencial. A confiança continua a mesma, o foco segue o mesmo e vamos em busca da vitória lá no Arruda", disse o arqueiro.

Assim, o provável time do Oeste: Rodolfo; Daniel Borges, Joilson, André Vinicíus (Daniel Gigante) e Guilherme Romão; Lídio, Wilson Mathias (Fabrício), Mazinho; Danielzinho, Raphael Luz e Gabriel Vasconcellos (Robert)

Local: Estádio do Arruda, em Recife (PE)

Data: Terça-feira, 17 de outubro de 2017

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Elmo Alves Resende Cunha (GO)

Assistentes: Edson Antonio de Souza (GO) e Hugo Sávio Xavier Correa (GO)