Em jogo de muitos gols, Santa Cruz e Oeste empatam no Arruda

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, realizado no Arruda, nessa terça (17).

Em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, Santa Cruz e Oeste se enfrentaram nessa terça (17), no Arruda, necessitando da vitória. Para o Santa, a vitória era essencial para buscar sair da zona de rebaixamento enquanto que para o Oeste, o que interessava era a aproximação do G4. Com dois gols de Mazinho para o time paulista e Grafite e João Paulo para o time da casa.

Com o resultado, o Santa permanece na 18ª colocação, com 30 pontos, cinco a menos que o Guarani, primeiro time fora da zona de degola. O tricolor agora enfrenta o Brasil de Pelotas no próximo sábado (21), no Rio Grande do Sul.

Já o time paulista viu o Ceará vencer e aumentar a distância dos quatro primeiros colocados. Apesar disso, a equipe permanece em 6º, com 48 pontos. O próximo adversário do Oeste será o Vila Nova, em goiás, no sábado (21).

Santa pressiona, mas Oeste é mais eficiente

Precisando vencer a qualquer custo, o Santa começou bem a partida contra o Oeste, tentando aproveitar do fator casa para fazer um abafa. Os erros de passes nas tentativas de armar contra-ataque dos paulistas, contribuía para isso. Com a pressão na saída de bola, o goleiro Rodolfo se via obrigado a tentar os lançamentos longos, sem sucesso, já que o time Tricolor recuperava a bola rapidamente.

Antes mesmo do Oeste conseguir chegar na área de Júlio César, o Santa já teve a primeira chance. Grafite sofreu falta na meia lua da grande área e Anderson Salles foi para a cobrança. A bola passou tirando tinta e assustando o goleiro paulista. Aos 23’, nova chance, mas dessa vez João Paulo chutou na rede pelo lado de fora em chute na entrada da área.

A má fase do time pernambucano ficou ainda mais evidente na jogada do gol anulado tricolor. Nininho fez bom cruzamento, Grafite furou a cabeçada e Ricardo Bueno pegou a sobra. O atacante mandou um belo chute cruzado para o fundo das redes, mas viu o juiz acertadamente marcar mão na bola de Grafite.

Na primeira chegada do Oeste, o time mostrou porque é o terceiro melhor visitante do campeonato. William Cordeiro invadiu a área pela lateral e deixou o corpo. João Paulo chegou atropelando e o juiz não teve dúvidas em marcar o pênalti. Na cobrança, Mazinho esbanjou categoria e abriu o placar, ampliando sua artilharia na Série B.

Com o gol do time visitante, o Santa pareceu ter ficado ainda mais nervoso. Os erros se acumulavam e em um deles, Robert arriscou de longe, obrigando Júlio César a fazer grande defesa. Aos 44’ nova chance dos paulistas e o goleiro tricolor novamente salvou o time de terminar o primeiro tempo com uma distância maior no placar.

Faltando um minuto para o fim da primeira etapa, o Oeste perdeu a sua melhor chance. Mazinho deu grande passe para Raphael Luz. Ele driblou Júlio César e tocou para o gol. Guilherme Mattis, de forma incrível conseguiu tirar em cima da linha, evitando o segundo tento. E foi assim, 1 a 0 para o Oeste ao fim dos 45 minutos iniciais.

Mesmo com um a mais, Santa não consegue vencer

Na volta para o segundo tempo, o Santa procurou ir para cima em busca do empate. A iniciativa logo resultou na expulsão de William Cordeiro, após puxar a camisa de Bruno Paulo. Pouco tempo depois, Grafite girou na grande área e foi derrubado por Joílson. Usando o mesmo critério, o juiz apitou pênalti. O próprio atacante bateu, Rodolfo ainda tocou, mas não evitou o gol de empate.

Apesar de estar com um jogador a menos, o Oeste não se abateu e procurou o segundo gol. A recompensa veio com um bom chute de Mazinho, que teve bastante espaço para isso. A bola entrou no canto de Júlio César, que não conseguiu alcançar, para desespero da torcida coral.

A partir daí, o desespero tomou conta do time tricolor, que só conseguiu o gol de empate depois de uma confusão na área em que a bola sobrou para João Paulo, que bateu de bico, com raiva, no canto esquerdo de Rodolfo, que nada pode fazer. Foi o empate do Santa Cruz.

Após isso, o Santa começou a pressionar em busca do gol da virada. Halef Pitbull, que entrou no segundo tempo, chutou cruzado, a bola desviou na zaga e passou na pequena área. André Luís quase conseguiu alcançar, mas a bola foi para fora. Aos 42’, Anderson Salles bateu falta e a bola passou raspando a trave.

Aos 44’, novo gol anulado do Santa. Yuri entrou na área e bateu forte para Rodolfo fazer um verdadeiro milagre. No rebote, Ricardo Bueno, na pequena área, só encostou para as redes, mas o jogador estava em impedimento. Final de jogo com um empate ruim para os dois times.