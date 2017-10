Martelotte cita erros no empate contra Oeste: "Número que ganha jogo é de gols marcados"

Google Plus

Placar, entretanto, faz Mais Querido continuar na zona da degola por mais uma rodada (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

A cada rodada, o Santa Cruz vai se complicando na disputa para evitar o rebaixamento na Série B do Campeonato Brasileiro 2017. Na noite dessa terça-feira (17), no Arruda, recebeu o Oeste - em situação oposta - e ficou no empate em 2 a 2, tendo que garantir o resultado nas duas vezes.

Mesmo com momento conturbado na tabela e visando ter novo gás na briga para evitar seguir na degola, Marcelo Martelotte reconhece que o placar não foi positivo. Para o técnico coral, o empenho apresentado em campo e a superioridade - principalmente na etapa final - foram os principais fatores.

"Resultado não foi bom, pois a gente saiu decepcionado, mas satisfeito mais uma vez pela apresentação. Não é porque nosso adversário ficou com um a menos que as coisas ficam fáceis. Tivemos 68% de posse de bola, 24 finalizações, mas números não ganham jogos. O número que ganha jogo é o de gols marcados", declarou o comandante.

Autor do primeiro gol, o atacante Grafite quebrou um jejum de 52 dias sem marcar e admite que a fase é complicada. Ídolo da torcida tricolor, o centroavante se diz confiante para afastar a situação ruim e lamenta não ter vencido o Rubrão, até por ter conseguido ficar com um jogador a mais em campo.

"Quando conseguimos gol, algumas falhas acabam prejudicando nossa equipe. Jogar com pressão assim é complicado e alguns desses garotos sentem. Vamos trabalhar e tentar vencer, uma vez que já não estamos conseguindo, pois já são seis jogos que não vencemos. Vida que segue, mas vamos continuar trabalhando e, enquanto houver esperança, nós vamos lutar", pontuou o camisa 23.

Os pernambucanos voltam a campo, pela 31ª rodada da Segundona, já nesse sábado (21). O adversário é o Brasil no estádio Bento Freitas, às 17h30 (de Brasília), e a equipe ainda não possui condições de deixar o Z-4, pois está com 30 pontos e ocupa a 18ª posição, cinco a menos que o Guarani, atual primeiro fora.