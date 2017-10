Com foco total no Luverdense, Santa Cruz se reapresenta e tenta esquecer erros de arbitragem

Foto: Divulgação / Santa Cruz Futebol Clube

A equipe Coral se reapresentou nesta segunda-feira, e começa a preparação para a decisão diante do Luverdense. Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos no empate diante do Brasil de Pelotas, realizaram um trabalho regenerativo, enquanto, os demais atletas fizeram um treino com bola.

Com três desfalques, Martelote, terá que montar um quebra-cabeça para definir a equipe que irá enfrentar o Luverdense. Três jogadores estão suspensos, são eles; Nininho, Yuri e Derley. Tiago Costa, reserva imediato de Yuri, está no departamento médico e também é dúvida para a partida. Porém Primão e Bruno Paulo retornam ao elenco e são opções para o treinador.

Outro assunto que assombra o Arruda é a revolta com erros de arbitragem, que está se tornando algo pertinente, mas para João Ananias, a solução é deixar isso um pouco de lado:

“A gente tem que esquecer um pouco. Até porque se a gente falar lá dentro de campo, ele (árbitro) nos pune. Estamos chateados, mas estamos fechados e com um só pensamento, que é tirar o Santa dessa situação”.

O volante também falou sobre a atual situação do tricolor e sobre o gol marcado no último jogo:

“Estamos focados em tirar o Santa Cruz dessa situação. É muito gratificante fazer gol com a camisa do Santa Cruz. Foi algo importante para mim. Nossa intenção era conseguir a vitória lá em Pelotas. Agora, vamos nos concentrar em conseguir os três pontos contra o Luverdense. Sabemos que o campeonato está afunilando a cada jogo. Esses dois jogos dentro de casa são fundamentais para as pretensões. Tenho confiança que vamos chegar. Estamos lutando a cada jogo, mas o resultado não está vindo. Mas a esperança continua. O grupo que temos, não era para brigarmos na parte de baixo da tabela”, disse o atleta.

O Santa Cruz recebe o Luverdense no Arruda no próximo sábado, pela Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe Mato-Grossense vem de uma derrota para o Goiás, e se encontra na décima sétima posição, e é rival direto do Santa Cruz na luta contra o rebaixamento.