Santa Cruz realiza trabalho técnico de olho em decisão contra Luverdense

O Santa Cruz continuou na manhã desta terça-feira a preparação para a importante partida na luta contra o rebaixamento, frente o Luverdense. O técnico Marcelo Martelotte fez uma movimentação técnica, trabalhando a transição e passes, além de exigir uma melhor finalização.

A atividade compreendia em construção de jogadas por meio de passes rápidos e fazer cruzamentos para as finalizações de Grafite, Ricardo Bueno e Bruno Paulo. Eles chegaram a ter um bom aproveitamento nas conclusões, mas também perderam chances claras de gol.

O treino não contou com a presença de Anderson Salles por cansaço muscular, e João Paulo, que segue em tratamento intensivo e será reavaliado para saber a situação da lesão no tornozelo. O meia Nathan, que tem a mesma lesão, subiu ao gramado mas apenas participou do aquecimento, além de trabalhos específicos com o preparador. Por outro lado, houve o retorno do lateral-esquerdo Tiago Costa. O atleta iniciou os exercícios de transição física em campo, e na segunda parte da movimentação, chegou a participar de uma atividade de dois toques.

O elenco retorna às atividades amanhã (25), no período da tarde. A expectativa fica pelo esboço do time titular, principalmente devido a grande quantidade de dúvidas e ausências para o jogo decisivo de sábado (28).