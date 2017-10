Fechando último treinamento, Martelotte ganha retorno de Tiago Costa e João Paulo

Foto: Divulgação/Santa Cruz Futebol Clube

Neste sábado (28), Santa Cruz e Luverdense se enfrentam no Arruda, ás 16h30, pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Para a partida, o técnico Marcelo Martelotte faz mistério sobre a escalação.

"Conseguimos chegar a uma equipe em que a gente considera ideal para a partida, com pouca improvisação, com jogadores mais acostumados, com a experiência que esse momento necessita. Então, o que a gente pode falar sobre a equipe que iniciará a partida é que e uma equipe que se preparou bem e que tem jogadores preparados para esse momento de decisão. Se a gente vai ter uma atacante a mais ou um homem a mais no meio de campo, esse é o detalhe que eu não posso dar. Prefiro deixar isso guardado para amanhã", disse Martelotte.

O que se sabe é que as voltas de João Paulo e Tiago Costa estão confirmadas e Bruno Paulo retorna de suspensão. O comandante Tricolor não poderá contar com Nininho, Yuri e Derley, todos por terceiro amarelo. Natan e Thiago Primão ficarão de fora por lesão.

A surpresa coral será o lateral Wálber, que estreará no time titular substituindo Nininho. "É para isso que eu tenho trabalhado. E o interesse da minha vinda para cá foi em jogar. Respeito o meu companheiro de trabalho e as opções de Martelotte, mas vai depender da minha atuação também", declarou o jogador.

O provável Santa é: Julio Cesar, Wálber, Anderson Salles, Guilherme Mattis e Tiago Costa; Wellington Cézar, João Ananias e João Paulo; Bruno Paulo (Jeremias), Ricardo Bueno e Grafite.