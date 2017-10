Martelotte mostra confiança para confronto direto com Luverdense: “Oportunidade de reação”

Google Plus

Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz Futebol Clube

Às vésperas do confronto direto contra Luverdense, neste sábado (28), no Arruda, Marcelo Martelotte não revelou a escalação do Santa Cruz para o duelo, mas afirmou que o time titular está definido.

Em coletiva de imprensa, Martelotte disse que todos tem ciência a partida será crucial, mas que o time manterá a tranquilidade. "Temos a possibilidade de somar pontos diante de um concorrente direto, e foi neste sentido minha conversa com os jogadores. Prefiro não olhar pelo lado da necessidade, mas sim enxergar o jogo como uma oportunidade de conseguir uma vitória e encaminhar uma reação", disse.

Sabendo da dificuldade da partida, o comandante fez uma analise sobre o adversário mato grossense. "Imagino um jogo aberto, até pela necessidade de vitória pelos dois lados. O Luverdense tem uma característica de trocar passes, um jogo trabalhado desde o setor defensivo. Imagino uma disputa nesse sentido, de quem vai ter mais força nas ações", afirmou.

No treino desta sexta-feira (27), um grupo de torcedores levou uma faixa para o Arruda com a frase "Acreditamos em vocês, guerreiros". Marcelo aproveitou a ocasião para agradecer o apoio e ressaltar a importância da torcida nas arquibancadas do estádio.

"Desde já, quero agradecer aos que trouxeram força para nós no treino de hoje. Sempre falamos da importância do torcedor, de ser um combustível a mais. Eu viria ao Arruda contra o Luverdense pelo empenho que estes jogadores estão demonstrando, se dedicando a cada rodada. A hora é de jogarmos juntos, fazermos um ambiente mais forte e conseguirmos o objetivo ", convocou o treinador.