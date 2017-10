Pecando nas finalizações, Santa Cruz e Luverdense empatam sem gols no Arruda

INCIDENCIAS: Partida válida pela 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, disputada no Arruda, em Recife, em Pernambuco

A Série B do Campeonato Brasileiro 2017 está chegando na reta final e a cada momento vai definindo as brigas por acesso ou contra degola. Na tarde deste sábado (28), no Arruda, o Santa Cruz mediu forças com o Luverdense pela 32ª rodada em duelo direto para evitar o descenso. As equipes até tentaram, com dois tempos distintos, mas ficaram no 0 a 0.

Com o placar zerado no José do Rêgo Maciel, ambos se complicam em busca do objetivo traçado. Os tricolores permanecem na 18ª posição e chegam agora aos 32 pontos, ficando seis atrás do primeiro adversário fora da zona. Os alviverdes também estacionam no Z-4 ao ocupar a 17ª colocação, porém somando 36 pontos.

Os times voltam a jogar, pela 33ª rodada da Segundona, só na próxima semana. Os pernambucanos seguem em casa ao fazer clássico contra o Náutico no próximo sábado (4), às 17h30 (de Brasília), enquanto que os mato-grossenses vão até Natal na próxima sexta-feira (3) enfrentar o lanterna ABC, às 21h30 (de Brasília), no Frasqueirão.

Verdão cria mais, mas não é efetivo

Precisando da vitória a todo custo, mesmo que não saíssem da degola, Santa Cruz e Luverdense iniciaram a partida nervosos e criando pouco. A primeira boa oportunidade do confronto, que estava sem ritmo, foi a favor dos alviverdes, quando Rafael Ratão recebeu lançamento longo e chutou em cima de Anderson Salles. Na sobra, Marcos Aurélio tentou surpreender de longe e mandou próximo à trave.

Sem muita criatividade, as equipes se estudaram bastante para chegar ao ataque, porém não mostraram qualidade do meio para frente. Com menor posse de bola, os visitantes foram mais incisivos e tiveram mais à vontade para criar jogadas, enquanto os anfitriões ficaram presos ao adversário.

Verdão foi mais intenso no ataque, mas não furou bloqueio do Mais Querido (Foto: Ney Gusmão/VAVEL Brasil)

Valorizando a boa postura da marcação, os mato-grossenses usaram o contra-ataque como a principal arma na etapa inicial, aproveitando os espaços cedidos. Já perto da reta final, voltaram a ter um momento de perigo e quase abrindo o placar. O volante Ricardo apareceu pelo lado direito, invadiu a área e finalizou cruzado para defesa tranquila de Júlio César.

Nos últimos minutos, entretanto, prevaleceu todo o equilíbrio do duelo e com ambos se mantendo franco-atiradores, tentando explorar o erro e, por isso, sair em vantagem antes mesmo do intervalo. O Santa foi ao setor ofensivo buscando a última cartada, porém não teve êxito depois de Grafite receber na pequena área e ser bloqueado pelo marcador.

Santa volta ligado, porém placar fica zerado

Para o segundo tempo, Martelotte optou por mudar o estilo de jogo ao promover entrada do zagueiro Bruno Silva e sacar o lateral-esquerdo Tiago Costa, que pouco explorou os lances. Com a modificação, o Mais Querido voltou com todo o gás e sendo mais incisivo no confronto. No primeiro minuto, Bruno Paulo deixou Aderlan para trás e se jogou em contato com Pablo pedindo pênalti, mas nada foi marcado pelo árbitro paranaense.

Continuando intenso no ataque, o Santa Cruz buscou aproveitar o fato de estar com o apoio da torcida e criou sua primeira boa oportunidade de abrir o placar. Após cobrança de escanteio, Grafite fez bom pivô e a bola caiu no pé de Ricardo Bueno, que chutou forte e parou na defesa de Diogo Silva.

Pernambucanos voltaram mais incisivos, mas não conseguiram ser efetivos (Foto: Ney Gusmão/VAVEL Brasil)

Vendo a equipe mais à vontade, o comandante coral fez nova mexida e o time permaneceu buscando balançar a rede adversária. Mesmo com dedicação em ajudar, Graffa foi substituído, deixando o gramado para a entrada de André Luís visando dar mais velocidade. Apesar disso, os tricolores tiveram chance de sair em vantagem através da bola parada. Anderson Salles bateu falta com perfeição e acertou a trave, deixando o goleiro adversário paralisado.

A reta final foi, assim como todo o confronto, bastante equilibrado e os dois lados tentando tirar o zero do marcador. Mais retraído em campo, o Luverdense demonstrou que estava vivo e chegou próximo de ficar à frente. Marcos Aurélio cobrou falta rasteira para Guly - surpreendendo a marcação tricolor - entrar na pequena área e finalizar com força para os defensores afastarem.