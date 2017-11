Santa Cruz ganha reforço de meias Natan e Thiago Primão para clássico contra Náutico

Meio-campistas, contudo, ainda possuem presença incerta no duelo decisivo com Timbu (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

Depois de empatar sem gols com o Luverdense, no Arruda, o Santa Cruz já retornou às atividades para a semana cheia. Visando o clássico decisivo com o Náutico no sábado (4), novamente com o apoio de seus torcedores, o Mais Querido ganhou mais dois novos reforços à equipe tricolor.

Além de Derley, Nininho e Yuri, que cumpriram suspensão automática, Marcelo Martelotte vai ter à disposição também com os meias Natan e Thiago Primão, recuperados de lesão. Enquanto o primeiro retorna de pancada no tornozelo direito, o segundo sentiu incômodo no posterior da coxa direita no empate com o Oeste.

O camisa 10 treinou duas vezes com o grupo após enfrentar o Verdão, ficando assim livre para atuar no Clássico das Emoções. Já Primão, por outro lado, iniciou transição física e expectativa da comissão técnica é a melhor possível, com o departamento médico especulando entrada na relação como opção no banco de reservas.

Suspenso, Wellington Cézar é o único ausente para 'decisão' com alvirrubros (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

Em contrapartida, o comandante coral tem uma ausência já certa para o confronto com o Timbu. O volante Wellington Cézar recebeu terceiro amarelo no último fim de semana, sendo a única baixa e deixando em aberto quem ocupa o setor. Caso Thiago fique apto, pode fazer cabeça de área junto a Derley ou armação ao lado de João Paulo.

Com a ausência do meio-campista, porém, João Ananias deve seguir de titular, com João Paulo na criação e mais próximo aos atacantes. Outra opção seria Natan entre os 11 com João mais recuado, mantendo uma dúvida na dupla de ataque, com Ricardo Bueno e Grafite disputando a vaga na referência.

A grande novidade na movimentação realizada no José do Rêgo Maciel foi o lateral-direito Vitor, que havia feito atividades mais específicas no gramado. O lateral sofreu uma grave lesão ainda na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro 2017, na vitória sobre o Criciúma, mas o ritmo não é o ideal e o retorno é incerto.