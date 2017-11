Jogo Santa Cruz x Náutico AO VIVO online na Série B 2017 (0-0)

Google Plus

Boa tarde, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Acompanhe a partir de agora os principais lances, ao vivo, do jogo entre Santa Cruz x Náutico ao vivo no Estádio do Arruda. A transmissão começará na hora da partida, às 16h30, aqui na VAVEL Brasil. Fique conosco!

Timbu deve entrar em campo com: Jefferson, Léo, Breno Calixto, Aislan (Feliphe Gabriel ou Léo Carioca) e Ávila; Amaral, Diego Miranda e Bruno Mota; Rafinha, William e Dico

Caso Aislan não reúna condições de atuar, Roberto Fernandes tem três opções para fazer a dupla com Breno Calixto na zaga. São eles: Feliphe Gabriel e Rafael Ribeiro e Léo Carioca.

Para apitar o clássico, a Confederação Brasileira de Futebol traz um trio de arbitragem de São Paulo, com o árbitro Thiago Duarte Peixoto tendo como assistentes Rogerio Pablos Zanardo e Vitor Carmona Metestaine. O quarto árbitro do jogo será José Washington da Silva (PE)

Os volantes Amaral e Diego Miranda se recuperaram de dores musculares e treinaram normalmente durante a semana. A única dúvida é o zagueiro Aislan, que com dores nas costas, não participou dos últimos treinos da equipe

Para a partida, o treinador alvirrubro terá o desfalque do meia Giovanni, que durante a semana pediu desligamento do clube. Além dele, Renan Paulino também não joga, pois está no departamento médico, assim como o atacante Iago e o volante Schuster, ambos na transição

Com Thiago Primão e Tiago Costa vetados, Santa deve entrar em campo com: Julio Cesar, Nininho (Walber), Anderson Salles, Guilherme Mattis e Yuri; Derley, João Ananias e João Paulo; Bruno Paulo, Ricardo Bueno e Grafite

“Conversamos muito sobre a importância do jogo, de tirar proveito de jogar em casa e fiz o que vinha fazendo. Não teremos nenhuma novidade e trabalhamos muito na cabeça dos jogadores e no entendimento que não podemos perder a esperança.”

Martelotte vem trabalhando o lado psicológico da equipe, na tentativa de fixar a importância do duelo, mostrando que a esperança não pode ser perdida

“Não tem surpresa (na escalação). A gente tem tomado um certo cuidado com os treinamentos. É para ter uma privacidade em um momento difícil do campeonato. Você precisa ter uma tranquilidade. Temos situações que temos tido a necessidade de mudar a equipe e isso vem do fato de suspensões e até de problemas médicos. Outras necessidades são no que entendo que seja melhor para a equipe. É uma semana de clássico, decisivo e o que pudemos utilizar de vantagem, nós iremos”, explicou.

O técnico Marcelo Martelotte manteve treinos fechados durante a semana para montar a equipe Tricolor, afirmando que o momento pede privacidade

Se a partida terminar empatada e sem expulsões, o vencedor será decidido no sorteio. Que está marcado para o dia 6 de novembro, segunda-feira, às 16h30, na sede da FPF

As equipes estão empatados em todos os critérios para levar a Taça. Mesmo número de pontos (nove), mesmo número de gols marcados (seis) e também quantidade igual de expulsões: Jaime (Santa) e Dudu (Náutico)

O homenageado é ex-lateral-direto e treinador das categorias de base do Náutico. Como jogador possui vários títulos pelo Timbu, como o hexacampeonato pernambucano (1963 a 1968) e o tricampeonato do Norte (1965, 1966, 1967). Pelo Santa, ele foi pentacampeão estadual (1969 a 1973)

Em comemoração aos 100 anos do Clássico, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) decidiu premiar com a "Taça Gena" a equipe que se desse melhor no fim dos embates nessa temporada

O Tricolor está na 18ª colocação, a seis pontos do CRB, primeiro time fora do Z-4. Enquanto isso, o Timbu é o 19º, a dez pontos atrás da equipe alagoana

Intitulado de Clássico das Emoções, dessa vez, o embate está sendo chamado de Clássico dos Desesperados, isso porque a situação das equipes na Série B é dificílima

Será a oitava vez que as equipes se enfrentam em 2017. Entre Campeonato Pernambucano, Copa do Nordeste e Série B, foram sete duelos, com duas vitórias para cada lado e três empates

