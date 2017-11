Interino Adriano Teixeira enaltece vontade do Santa Cruz mesmo com derrota para Paysandu

Adriano valoriza empenho dos jogadores tricolores depois de novo resultado negativo (Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz)

A situação extracampo do Santa Cruz é complexa e reflete também no campo. Após decretar o rebaixamento à Série C, o Mais Querido visa esquecer o caos de salários atrasados e problemas nos bastidores com intuito de encerrar a Série B do Campeonato Brasileiro 2017 tendo o máximo de vontade nos jogos.

Na tarde desse sábado (18), encarou o Paysandu - sem pretensões nas partidas restantes - e acabou sendo dominado do início ao fim, saindo derrotado por 4 a 2. Interino com a demissão de Martelotte, Adriano Teixeira valorizou a dedicação mostrada pelos jogadores que foram a Belém.

"Nós sabíamos que esse jogo seria difícil, até pela situação que a gente vinha atravessando. Apesar de muita dificuldade, os jogadores vieram e deram a cara para jogar. Valeu pela entrega, pelo segundo tempo de muita determinação que fizemos, tanto que a gente saiu com dois, três atletas com cãibra do jogo. A doação foi imensa", disse, comentando a falta de opções no banco de reservas pelo fato de alguns terem pedido férias antecipadas.

Atacante Bérgson marcou três dos quatro gols do Papão diante dos corais (Foto: Fernando Torres/Paysandu)

"Nós tivemos desajuste no primeiro tempo e ainda perdemos o Natan com cinco, dez minutos de jogo. Ficou ainda mais difícil para poder ter a chance de nos recuperarmos. Tomamos dois gols no primeiro tempo que não poderíamos ter tomado, o que dificultou ainda mais o nosso trabalho", complementou.

Faltando apenas uma rodada para encerrar a melancólica participação na Segundona, os pernambucanos vão ter a chance de terminar com a vitória ao duelar contra o Juventude já nessa terça-feira (22), às 20h (de Brasília), no Arruda. Por ser com a presença da torcida, Teixeira espera poder fechar a competição nacional com dignidade.

"Temos aí o último jogo e vamos procurar nos despedir bem perante à torcida. A gente espera que os torcedores compareçam para poderem nos ajudar neste momento difícil. Agora é lavar a roupa suja em casa e preparar o terreno para o próximo ano, pois teremos que pensar já na próxima temporada", concluiu.