Após decisão judicial, Santa Cruz divulgará lista de sócios aptos para eleição

Presidente Alírio Moraes deixará a presidência do Santa após a eleição (Foto: Antônio Melcop / Santa Cruz)

Mesmo antes da consumação do rebaixamento do Santa Cruz para a Série B do Campeonato Brasileiro, o caldeirão já fervilhava na política Tricolor. A má campanha em toda a temporada só esquentou ainda mais isso, mesmo porque o time passará por uma eleição no dia 5 de dezembro, que elegerá o presidente e consequentemente, nova diretoria. Perto do pleito eleitoral, o Santa Cruz divulgará a lista na próxima quarta-feira (29).

A divulgação dos sócios aptos a votarem acontecerá depois de muitas polêmicas. No dia 18 de novembro foi divulgada uma primeira lista de sócios que votariam em quem comandaria o próximo triênio tricolor. Mas nessa lista, foram constatados inúmeros erros, com nomes como: "Fulano de Tal", cujo CPF é inexistente na Receita Federal e de dois sócios com o nome "Casado", com números de CPF existentes, mas com outros nomes.

Em contrapartida a isso, o candidato Fábio Melo, da chapa Santa Cruz do Povo, solicitou na justiça que os erros fossem corrigidos, excluindo os CPFs inexistentes e fora do padrão. O juiz José Júnior Florentino do Santos Mendonça não só acatou o pedido, como determinou que a nova lista fosse divulgada até cinco dias antes da eleição, mas ela acontecerá antes desse prazo.

Por meio do seu twitter, o clube divulgou nota informando mais detalhes sobre o pleito eleitoral:

"Sobre a lista de sócios aptos a votar: o atual presidente Alírio Moraes informa que irá se antecipar ao prazo judicial e já determinou que essa informação será publicada na próxima sexta-feira, no site oficial do clube - sendo exposta no clube até a próxima quarta-feira. Após a publicação da lista, os sócios que, por ventura, tiverem suas categorias modificadas erroneamente pelo sistema terão até domingo, ao meio-dia, para comprovar que estão aptos a votar. O setor de sócios ficará aberto no final de semana para essa finalidade."