Novo executivo de futebol, Fred Gomes é apresentado no Santa Cruz

Foto: Ferroviário/Divulgação

Na campanha à presidência do Santa Cruz, Constantino Júnior afirmou que no seu mandato o clube coral teria um executivo de futebol remunerado. E cumpriu a promessa. O escolhido para ocupar esta nova função no tricolor foi Fred Gomes, anunciado na quarta-feira (6) por meio das redes sociais clube, o diretor foi apresentado nesta quarta-feira (13) em coletiva de imprensa, no Arruda.

“É um prazer enorme aceitar a proposta de um clube gigante. Nosso maior desafio é reerguer o Santa Cruz e voltar à Série B. Estamos correndo contra o tempo. Não temos uma base e precisamos agilizar as contratações, mas não podemos errar nos reforços. A apresentação dos jogadores está marcada para o dia 26 de dezembro", disse.

Fred Gomes ainda comentou sobre a contratação de Júnior Rocha e a chegada de possíveis reforços: "Júnior Rocha será apresentado segunda ou terça-feira da semana que vem. Sobre os jogadores, estamos com alguns atletas encaminhados e nos próximos dias devemos ter novidades " [...] “Não vamos só trazer jogadores do Nordeste. Podemos trazer nomes no Mato Grosso, onde o técnico Júnior Rocha trabalhava”, comentou.

O novo executivo tem um currículo extenso como executivo de futebol, parte dessa trajetória, construída no Norte e Nordeste do País. Iniciou a carreira no Ceará, teve vitórias no Icasa e no Remo, sendo fundamental para conquistas importantes desses clubes, como acessos e campanhas, uma delas lhe rendeu o prêmio de melhor dirigente da Série D 2015.