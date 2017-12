Empossado, Constantino Júnior promete mudar situação do Santa Cruz: “Meu objetivo é colocar o trem nos trilhos”

Novo presidente coral foi apresentado (Foto: Divulgação/Santa Cruz Futebol Clube)

Na noite desta terça-feira (12), Constantino Júnior foi empossado como presidente do Santa Cruz, pelo presidente do Conselho Deliberativo, Alírio Moraes, na sede social do Arruda. Tininho venceu a corrida presidencial com 64% dos votos pela chapa Construindo com a Força da União, que tem o empresário Tonico Araújo como vice.

O candidato da chapa seria Antônio Luiz Neto, que teve que desistir por questões de saúde. Em seu discurso, Tininho falou sobre a responsabilidade em assumir a chapa no lugar de ALN. “ Apenas prometi que faria o meu melhor e que iria trabalhar. Sempre coloquei o amor e o respeito à instituição em primeiro lugar. Aprendi que sou apenas um pequeno instrumento do clube”, disse.

Constantino repetiu suas promessas de campanha e afirmou estar preparado para ajudar na reconstrução do clube. “Sei da responsabilidade que é assumir um clube dessa magnitude e me sinto preparado. Aprendi com as vitórias e com as derrotas. Agora estou me cercando de pessoas boas, pois sei que não será uma missão fácil”, declarou.

O presidente ainda ressaltou que não faltará empenho para tirar o Santa Cruz da situação atual. “Prometo muita entrega, muito trabalho. Nossa prioridade é equilibrar as contas. O resultado do futebol pode não vir neste primeiro momento, mas estou preparado para lidar com isso. Como disse, meu objetivo é colocar o trem de volta aos trilhos. Meu compromisso é com o futuro do clube”, concluiu.

Confira a nova diretoria do Santa Cruz

Diretoria de futebol: Fred Gomes (remunerado), Jomar Rocha, Allan Araújo, Frederico Dias, Felipe Rego Barros e Filipe Alves

Vice-presidência administrativa e financeira: Ítalo Mendes

Planejamento estratégico: Eduardo Tiburtius

Social: Fábio Melo

Marca própria: Gustavo Menezes

Patrimonial: Ricardo de Paula (presidente), Roberto Freire e Victor Pessoa