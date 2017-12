Santa Cruz anuncia volante Jorginho como primeira contratação para temporada 2018

Google Plus

Jorginho tem bastante experiência no futebol nordestino (Foto: Douglas Araújo / CRB)

Precisando reformular o elenco que sofreu o rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz fez uma limpa grande em seu elenco. E na noite deste domingo (17), o Tricolor anunciou sua primeira contratação para a nova temporada. Se trata do volante Jorginho, de 27 anos, que disputou a última temporada pelo CRB-AL.

Jorginho, que começou sua carreira nas divisões de base do ASA-AL, construiu sua trajetória no futebol atuando por apenas três times, dos quais dois eram nordestinos, tendo a curta passagem pelo Linense-SP como exceção. Essa experiência será importante, já que na primeira fase da Série C, os times participantes são divididos em grupos segundo a sua região.

Característica que fez ele se destacar no ASA e ir para o futebol paulista, é a agilidade que o volante consegue ter na marcação, além de ser um bom ladrão de bolas. Outra virtude de Jorginho que chama bastante atenção é que ele demonstra bastante raça em todos os jogos.

Uma das coisas que atrapalhou Jorginho no último ano dele pelo CRB, foi o fato dele ser diagnosticado com apendicite e teve que ser submetido a uma cirurgia, ficando um tempo fora dos gramados, impedindo a sequência dele no time titular. A outra é que o volante leva muitos cartões, sendo sete amarelos e um vermelho em apenas 18 jogos que ele disputou.

O novo jogador da Cobra Coral vem para ocupar uma posição, na qual o Santa sofreu bastante na temporada. Wellington Cézar, Derley, entre outros, jogaram nesse setor e não tiveram êxito, tanto que saíram após a queda tricolor.