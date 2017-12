Santa Cruz anuncia contratação de zagueiro Genilson, ex-Guarani

Genilson irá assinar contrato que vai até o fim da Série C (Foto: Divulgação/Santa Cruz)

O Santa Cruz continua com o plano de reformulação do elenco para a temporada de 2018, e segue anunciando novas peças. O nome da vez é o zagueiro Genilson, que teve passagem pelo Guarani em 2017. Ele já está em Recife e deve participar da movimentação desta quinta-feira, além de realizar os exames médicos e assinar o contrato, que irá até o fim do Campeonato Brasileiro da Série C.

Revelado pelo Vasco, não chegou a jogar pelo clube carioca profissionamente. Depois, o jogador de 27 anos já defendeu o Fortaleza, Sampaio Corrêa, Potiguar/RN e Boa Vista/RJ. No Guarani, Genilson estava desde 2016.

Neste ano no clube de Campinas o defensor não era titular, mas entrava em campo com bastante frequência. Ele disputou 32 partidas, metade pela Série B e o resto pelo Paulistão A2.

Genílson chega para ser a 12ª contratação da Cobra Coral. Além dele, já foram anunciados os nomes dos zagueiros Renato Palm e Augusto, o lateral-direito Rafinha, o lateral-esquerdo Paulo Henrique, os volantes Jorginho e Ilaílson, os meias Héricles, Arthur e Daniel Sobralense e atacantes Robinho Mota e Robinho.