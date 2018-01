Após problemas particulares, atacante Augusto se reapresenta ao Santa Cruz

Divulgação/Santa Cruz

Um dos remanescentes da temporada 2017, o atacante Augusto se reapresentou ao Santa Cruz na manhã desta quarta-feira (3). Alegando problemas particulares, o atleta teve um prazo maior e não se juntou ao elenco no dia 26 de dezembro, no início da pré-temporada tricolor.

Com contrato até 2019, Augusto se juntou hoje à delegação no campo do Hospital Português, em Aldeia. O atraso de uma semana levou o jogador a treinar a parte física em separado, mas realizou a movimentação com bola junto aos demais atletas.

Após a apresentação do atacante, o Santa Cruz espera a apenas a chegada do meia Arthur Rezende, que resolve pendências de documentação com o Limassol, no Chipre. A pré-temporada da equipe pernambucana seguirá até o próximo dia 12.

Apesar da boa fase no Campinense-PB, Augusto marcou apenas três gols em 16 jogos com a camisa do Santa Cruz. Com a concorrência de Robinho, Robinho Mota e do ídolo Coral Grafite, a concorrência no ataque do Santa Cruz exigirá um melhor rendimento.

Departamento Médico

Ainda na pré-temporada, o Santa Cruz tem quatro atletas no departamento médico. O treinador Júnior Rocha já enfrentou três baixas no elenco na primeira semana de trabalho.

Na manhã desta quarta-feira (3), o meia Williams Luz acusou um desconforto na coxa esquerda e será submetido à exames de imagem. Além dele, Hericles sentiu dores na região do púbis na terça-feira e também realizará exames para constatar o grau da lesão, enquanto isso, os atletas se recuperam no hotel onde o Santa Cruz está hospedado.

O caso mais complicado é o do lateral-direito Rafinha, que sentiu a região adutora da coxa direita e a lesão foi confirmada por exame de imagem. Rafinha segue sendo avaliado diariamente pelo departamento médico do clube.

Já o zagueiro Eduardo Brito, finaliza o tratamento de uma pubalgia e em breve se juntará ao elenco. O zagueiro é remanescente da base do Santa Cruz e trata essa lesão desde a temporada anterior.