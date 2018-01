Grafite e Santa Cruz fazem acordo e atacante renova contrato por mais uma temporada

Divulgação: Santa Cruz

Após uma série de acordos, como o pagamento de salários atrasados e uma drástica redução nos próximos honorários para se adequar à situação financeira do Santa Cruz, Grafite permanecerá no clube por mais um ano.

O atacante foi pessoalmente em Aldeia, onde o clube realiza a pré-temporada, junto com o presidente Constantino Júnior, para anunciar a renovação do seu contrato. Em 2018 o Santa Cruz disputará Campeonato Pernambuco, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, e a Série C do Brasileirão.

Para arrecadar fundos, uma estratégia do clube é contar com a torcida. O vice-presidente do Santa Cruz, Tonico Araújo, explicou como os tricolores podem ajudar a manter o ídolo no clube. “Iremos fazer uma campanha com camisas alusiva a Grafite. Iremos convocar a torcida, nós acreditamos que iremos conseguir a ajuda dela”, afirmou.

Negociando com o atleta desde o fim das eleições, o presidente Constantino Júnior ainda afirmou que o atleta poderá estender seu contrato outras vezes com o clube. “Um ano de contrato, mas podemos estender por mais dois ou três. Aqui ele tem sempre porta aberta", disse Tininho.

Mas Grafite ainda pondera a situação e prefere fazer uma boa temporada para encerrar o ano com sua aposentadoria num bom momento, o acesso à Série B. “Acho que será meu último ano. Espero fazer uma grande temporada e no final do ano já começar a dar andamento nessa transição que a gente precisa fazer para tentar ajudar o Santa Cruz nos bastidores”, encerrou Grafite.