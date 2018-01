Daniel Sobralense chega ao Santa Cruz com responsabilidade de comandar meio-campo: "Expectativa é grande"

Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz F.C.

O meia Daniel Sobralense foi apresentado, na tarde desta quinta-feira (4), como novo reforço do Santa Cruz. O jogador de 34 anos chega para ser o camisa 10 tricolor e uma das referências dentro e fora de campo.

Na coletiva de imprensa, o jogador falou um pouco dessa expectativa em torno dele e sobre ser referência no clube. "Espero, sim. Tenho 34 anos, já é uma experiência bacana. Estou me preparando para isso. (Estou) Muito empolgado. Espero que, em 2018, todo mundo siga o mesmo caminho para a gente estar fechado e conseguir nossos objetivos", disse o jogador.

O meio-campista falou que está ciente, também, da pressão sobre o clube por conta da situação do time e a necessidade imediata de recuperação do bom futebol. “Não tem como não ter pressão em um clube como o Santa Cruz. Os clubes do Nordeste são clubes de grandes torcidas, de massa. Temos que tirar proveito disso. É muito ruim chegar em um clube que não tem torcida. Acho que a questão também é que às vezes tem jogador que dá certo em um clube e não dá no outro. A minha expectativa é que possa fazer um grande 2018 e ajudar o Santa Cruz”, destacou.

Quando perguntado sobre a oportunidade de defender o tricolor do Arruda, o atleta foi claro sobro e suas escolhas. Falou sobre o clube e o treinador Júnior Rocha. “Recebi o convite do professor Júnior Rocha, algo que ele já tinha me feito em janeiro, e não pensei duas vezes. Achei que ele estava me procurando mais uma vez e pensei que podemos fazer um 2018 muito bom. Temos pouco tempo de treinamento e espero estarmos prontos para o próximo dia 16”, completou.

Tendo disputado duas edições da Série C pelo Fortaleza em 2015 e 2016, o atleta cearense já sabe as dificuldades impostas pela competição, mas tem consciência de que o Santa Cruz precisa jogar uma partida de cada vez. “Série C é difícil e a reta final é um momento que temos que ter consciência. Espero que possamos fazer um primeiro semestre muito bom e depois pensar na Série C. Não podemos ficar pensando logo em colocar o Santa Cruz na Série B. Estaremos mais capacitados e mais entendedores do que o Júnior Rocha quer”, concluiu o jogador.

Bastante experiente, o jogador já passou por doze clubes na carreira, inclusive, essa é sua segunda passagem pelo futebol pernambucano. Em 2007, o armador jogou nove partidas pelo Náutico, em uma passagem sem sucesso.

Elenco coral já começa a ter uma cara pra temporada 2018

Foto: Rodrigo Baltar/Santa Cruz

Ainda nesta quinta-feira, o tricolor recifense seguiu com os preparativos para a temporada, que começa no próximo dia 16. Com uma defesa quase consolidada, o técnico Júnior Rocha realizou mais um treino com bola.

O time titular da movimentação contou com: Tiago Machowski, Vítor, Renato Silveira, Augusto e Paulo Henrique; Jorginho, Lucas Gomes, Jeremias e Daniel Sobralense; Robinho e Robinho Mota.