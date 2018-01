Com sistema defensivo montado, Santa Cruz apresenta zagueiro Genílson

Genílson chega com a tarefa de fechar a defesa coral (Foto: Santa Cruz/ Divulgação)

Em preparação para a temporada de 2018, o Santa Cruz apresentou na tarde desta sexta-feira (5) o zagueiro Genílson, de 27 anos. Com passagens pelo Fortaleza/CE (2014-2015) e Guarani/SP (2016-2017), o atleta vem para compor o sistema defensivo tricolor.

Revelado pelo Vasco/RJ, Genílson têm algumas características típicas de um zagueiro. “Tenho característica de zagueiro bastante técnico, com boa saída de bola e com boa chegada também na frente”, disse.

Com um acesso à Série B defendo o Guarani, em 2016, Genílson busca conseguir o mesmo êxito vestindo a camisa tricolor. “Nós temos que viver a competição, jogar ela forte e montar um grupo forte”, acrescentou o defensor.

Na apresentação, o jogador falou o motivo pelo qual acertou com o Santa Cruz. “O Santa Cruz é o mais próximo da minha realidade e eu acredito no trabalho do professor (Júnior Rocha). E também acredito no clube, tem uma grande torcida”, frisou.

Com estreia marcada para o dia 16 de janeiro, a diretoria do Santa Cruz ainda busca reforço para o gol, o objetivo é contratar um goleiro para iniciar nas competições.