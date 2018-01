Santa Cruz fecha dois patrocínios pontuais para início de 2018

Google Plus

Divulgação: Tintas MegaÓ

A temporada do Santa Cruz terá início oficialmente na próxima terça-feira (16), com a partida contra o Confiança em Sergipe, válida pela Copa Nordeste. Até o momento, o clube ainda não havia acertado com empresas para estamparem seu uniforme.

Nesta segunda-feira, o vice-presidente executivo do clube, Tonico Araújo, confirmou um contrato de um mês com as empresas Tintas MegaÓ e Kicaldo. Tonico não revelou valores mas informou que existe a possibilidade dessas parcerias serem renovadas.

- As negociações estão começando agora. Para não deixar a camisa vazia, sem nada, já adiantamos esse contrato de um mês, que já traz um benefício para o clube. Qualquer dinheiro é chuva numa roça com dificuldades como a que o clube enfrenta.

A empresa pernambucana Tintas MegaÓ será o patrocinador máster, estampada na parte nobre da camisa, enquanto a marca da Kicaldo ficará nos ombros do uniforme.