Copa do Nordeste 2018: tudo que você precisa saber sobre Confiança-SE x Santa Cruz

Santa conquistou título inédito em 2016 (Foto: Antônio Melcop / Santa Cruz)

Campeão da Copa do Nordeste em 2016, o Santa Cruz fará sua estreia na competição regional, contra o Confiança-SE, no Estádio Batistão, na cidade de Aracaju, em Sergipe, às 21h45 (horário de Recife), desta terça-feira (16). Será também a primeira partida do time Tricolor na temporada 2018. Na outra partida do grupo A, Treze-PB e CRB-AL, jogam em Campina Grande.

Copa do Nordeste 2018

A Copa do Nordeste se tornou a principal competição do primeiro semestre para os times da região, já que reúne as principais equipes. Não será diferente nessa edição, onde o Santa Cruz lutará para, em primeiro lugar, conseguir a classificação para a próxima fase. Alcançando esse objetivo, a equipe deverá lutar pelo bicampeonato do torneio. Já o Confiança tem como meta beliscar a classificação na segunda colocação do grupo.

Escalações prováveis

Contando com algumas contratações para a temporada, já que se desfez de boa parte do elenco que caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa não tem mistérios para encarar o Confiança. Resta saber qual será o estilo adotado pelo técnico Júnior Rocha.

Santa Cruz: Tiago Machowski; Vítor, Augusto Silva (Genílson), Renato Silveira e Paulo Henrique; João Ananias, Jorginho, Daniel Sobralense e Arthur; Augusto e Robinho.

Desfalques: Robinho Neto (atacante) e Ricardo Ernesto (goleiro).

Junior Rocha teve um bom tempo para preparar o time (Foto: Divulgação / Santa Cruz)

Confiança: Rafael Robalo; Arlan, Vitor Pio, Gabriel e Radar; Zaquel, Diogo e André Beleza; Rafael, Klenisson e Léo Ceará.

Arbitragem

Na estreia das duas equipes na Copa do Nordeste, a arbitragem será composta por um trio que vem do Piauí. O árbitro principal será Diego da Silva Castro. Ele será auxiliado por Rogério de Oliveira Braga e Mauro Cezar Evangelista de Souza, além do sergipano Diego da Silva, que ficará como quarto árbitro da partida. Será o segundo ano que ele apita na Copa do Nordeste e a primeira vez que comandará um jogo dos dois times.

Histórico

Depois de conquistar o título em 2016, numa campanha histórica, eliminando o Bahia na semifinal e conquistando o título contra o Campinense, o time sofreu uma eliminação dura na última edição, em que foi eliminado pelo Sport, perdendo o jogo em pleno Arruda, dando adeus ao sonho do bicampeonato.

Já o time sergipano tentará mudar a escrita desfavorável que tem quando enfrenta a Cobra Coral. Ao longo da história, foram realizados sete jogos, nos quais o Confiança conquistou apenas uma vitória, contra quatro do time pernambucano e dois empates. Além desse fator, uma vitória será essencial para tentar avançar de fase.