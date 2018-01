Meia Arthur viu um Santa Cruz organizado: “O primeiro jogo foi muito bom"

Google Plus

(Foto:Filippe Araújo/A.D.Confiança)

Equipe tricolor fez sua primeira partida oficial do ano contra o Confiança (SE) na noite desta terça-feira (16), no Batistão, pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

O recém contratado Arthur Rezende foi uma das muitas caras novas nesse elenco coral. Após o término da partida em 1 a 1, o meia, de apenas 23 anos, falou das dificuldades de início de temporada e projeta melhora no time.

"Início de temporada nunca é fácil. A gente sabe que teve pouco tempo de preparação, está todo mundo entrando na sua forma ideal ainda. Mas por ser primeiro jogo foi muito bom, o resultado desse empate fora de casa pelas circunstâncias do jogo foi bom e agora é só melhorar daqui pra frente", disse o jogador. Arthur também comentou a assimilação da proposta de jogo do técnico Junior Rocha pelo grupo do Santa.

"A gente trabalhou muito isso (sair pro jogo trocando bola), o time bem organizado, bem posicionado. Na hora de ter a bola sair jogando, tocando a bola de pé em pé pra não desgastar tanto", concluiu. A parte física também foi comentada pelos jogadores do Santa Cruz.

"Vamos pegar uma viagem agora depois do almoço, mas vemos isso sempre pelo lado positivo. A gente se portou bem, cumpriu a função tática que o professor pediu, mas temos que melhorar muito ainda. A parte técnica, a parte física, mas isso a gente só vai ganhando depois dos jogos e quinta-feira tem mais", analisou João Ananias, um dos remanescentes do ano passado no elenco.