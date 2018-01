Com empate na estreia da Copa Nordeste, Junior Rocha diz : ” Resultado foi justo"

(Foto: Filippe Araújo/ A.D.Confiança)

Em partida válida pelo grupo A da Copa do Nordeste, equipe tricolor fez sua estréia em um jogo bastante movimentado. Com poucas chances de gol para ambos os lados, técnico Junior Rocha viu empate como resultado justo.

"Nós queríamos ganhar, até porque a gente saiu na frente. Mas dada as circunstâncias de volume de jogo, não de chances criadas por parte deles mas de volume de jogo, foi justo ". Treinador ainda falou sobre os obstáculos que se encontram ao montar um time do zero e ressaltou a importância de manter convicção na proposta de jogo.

"A gente vem se ajustando pouco a pouco, porque é uma reconstrução. Sempre que a gente começa praticamente do zero é mais difícil de ter um modelo de jogo que priorize a parte ofensiva. Hoje estivemos bem na parte defensiva, tanto é que, tirando as bolas paradas, não vi tanto perigo. Mas o principal é ter um modelo de jogo, acreditar nele, as convicções parmenecerem e assim fazer a rapaziada evoluir".

(Foto: Filippe Araújo/A.D.Confiança)

Comandante tricolor também comentou sobre a preparação durante a semana do jogo e disse que time executou o que foi treinado.

"Fizeram exatamente o que nós treinamos e o que nos comprometemos tanto a fazer nesses dias. Foram escolhidos dois modelos de jogo e o que eles melhor fizeram (nos treinamentos) foi esse que nós trouxemos pra cá hoje". Quando questionado sobre o desempenho, disse que "é muito mais fácil destruir do que construir. Na parte ofensiva o time deixou a desejar um pouquinho, mas qualidade tem pra evoluir e chegar no patamar que a gente quer", concluiu.

O grupo do Santa Cruz, além do Confiança (SE), ainda conta com CRB (AL) e o Treze (PB). A próxima partida do time do coral será na quinta-feira (18) às 20h, no estádio do Arruda, contra o Vitória (PE) pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Tricolor só volta a jogar no Nordestão no dia seis de fevereiro, frente ao time paraibano.