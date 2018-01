Técnico do Santa Cruz, Junior Rocha analisa empate na Copa do Nordeste: "Resultado justo"

(Foto: Filippe Araújo/ A.D.Confiança)

Em partida válida pelo Grupo A da Copa do Nordeste, o Santa Cruz empatou em 1 a 1 com o Confiança, nessa terça-feira (16), no Batistão. Com poucas chances de gol para ambos os lados, o técnico coral, Junior Rocha, viu resultado como justo.

"Nós queríamos ganhar, até porque a gente saiu na frente. Mas dada as circunstâncias de volume de jogo, não de chances criadas por parte deles mas de volume de jogo, foi justo", disse.

O treinador ainda falou sobre os obstáculos que se encontram ao montar um time do zero e ressaltou a importância de manter convicção na proposta de jogo.

"A gente vem se ajustando pouco a pouco, porque é uma reconstrução. Sempre que a gente começa praticamente do zero é mais difícil de ter um modelo de jogo que priorize a parte ofensiva. Hoje estivemos bem na parte defensiva, tanto é que, tirando as bolas paradas, não vi tanto perigo. Mas o principal é ter um modelo de jogo, acreditar nele, as convicções parmenecerem e assim fazer a rapaziada evoluir".

(Foto: Filippe Araújo/A.D.Confiança)

Comandante tricolor também comentou sobre a preparação durante a semana do jogo e disse que time executou o que foi treinado.

"Fizeram exatamente o que nós treinamos e o que nos comprometemos tanto a fazer nesses dias. Foram escolhidos dois modelos de jogo e o que eles melhor fizeram [nos treinamentos] foi esse que nós trouxemos pra cá hoje". Quando questionado sobre o desempenho, disse que "é muito mais fácil destruir do que construir. Na parte ofensiva o time deixou a desejar um pouquinho, mas qualidade tem pra evoluir e chegar no patamar que a gente quer", concluiu.

O grupo do Santa Cruz, além do Confiança (SE), ainda conta com CRB (AL) e o Treze (PB). A próxima partida do time do coral será na quinta-feira (18) às 20h, no estádio do Arruda, contra o Vitória (PE) pela primeira rodada do Campeonato Pernambucano. Tricolor só volta a jogar no Nordestão no dia seis de fevereiro, frente ao time paraibano.