Com quatro mudanças, Júnior Rocha define Santa Cruz para enfrentar América-PE

Divulgação: Santa Cruz

Após estrear no Campeonato Pernambucano com um empate em casa, o Santa Cruz teve apenas um treino para se reorganizar e enfrentar o América-PE. A partida será no próximo domingo (21), às 16h (horário do Recife), no estádio Ademir Cunha, em Paulista.

Um treino tático foi realizado no estádio do Arruda, na manhã deste sábado, e o técnico Júnior Rocha promoveu quatro novidades na equipe titular. Além da maratona de jogos, o goleiro Tiago Machowski e o zagueiro Genílson foram poupados para recuperar a forma física.

- Tiago não vai jogar contra o América justamente para entrar em forma. Ele está fora de forma. O cara não vai mudar da noite para o dia, mas sabemos da qualidade dele. Genílson também precisa entrar em forma. O cara quebrou a perna no ano passado pelo Guarani. Assim como Vítor precisa entrar forma, um cara que suportou bem esses dois jogos, mas já tem uma idade.

No lugar deles, o experiente goleiro Ricardo e o estreante Augusto Silva estarão no grupo que enfrentará o América. As outras duas mudanças são a saída do lateral-direito Vítor e do volante Jorginho, substituídos por Renato Silveira e Ilaílson respectivamente.

Portanto, o time titular para a partida foi confirmado com: Ricardo Ernesto, Ítalo, Renato Silveira, Augusto Silva e Paulo Henrique; Ilaílson, João Ananias, Jeremias e Arthur Rezende; Augusto e Robinho.