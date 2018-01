Relembre a trajetória do atacante Grafite em 19 anos de carreira

Foto: divulgação/Santa Cruz Futebol Clube

Conforme divulgado nesta segunda-feira (22), o atacante Grafite anunciou sua aposentadoria. Com passagem por 12 clubes e 250 gols marcados, jogador encerra sua carreira nos campos aos 38 anos de idade.

Relembre a trajetória de Grafite

O atacante começou sua longa carreira em 1999 no Matonense, e passou por mais onze clubes, são eles: Ferroviária, Santa Cruz, Grêmio, Anyang Cheetahs, Goiás, São Paulo, Le Mans, Wolfsburg, Al-Ahli, Ah-Sadd, Santa Cruz e Atlético Paranaense.

Jogando pelo São Paulo, o atacante ascendeu e abriu os olhos de clubes europeus, e na temporada de 2006 foi para a França, jogar pelo Le Mans, mas esse ainda não seria seu melhor momento na Europa. No ano de 2007 o jogador chegou ao Wolfsburg e também ao seu auge na carreira, logo na primeira temporada o Paulista foi um dos grandes destaques da equipe, ajudando o Wolfburg a conquistar uma inédita vaga na Liga dos Campeões da UEFA de 2009-10. Em 2009 Grafite conquistou com o Wolfsburg o inédito título do Campeonato Alemão, e ainda terminou a competição como artilheiro, tendo marcado 28 gols. O atacante jogou um total de 131 partidas com a camisa do clube alemão e marcou 76 gols.

Grafite já tinha passado pelo Santa Cruz em 2001 e no ano de 2015 o jogador voltou para o Santa Cruz, como a grande estrela do elenco, marcou seu primeiro gol já na reestreia, na vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo. O atacante participou do elenco que levou a equipe coral de volta à elite do futebol brasileiro, sendo um dos principais jogadores da equipe na competição. Nesta passagem pelo tricolor, o jogador além do acesso conquistou dois títulos, sendo eles a Copa do Nordeste de 2016 e o campeonato Estadual do mesmo ano, sendo eleito o craque da competição.

No final de 2016, o jogador rescindiu o contrato com o Santa Cruz e foi jogar no Atlético Paranaense, passagem que não durou muito, no dia 7 de julho, ainda no ano de 2017 o atacante novamente pediu rescisão, dessa vez do Atlético Paranaense, voltou para o Santa Cruz no mesmo ano, porém em uma passagem não tão boa quanto a anterior, o marco desta vez foi o rebaixamento da equipe tricolor para a terceira divisão do futebol nacional.

Mostrando um desejo de compensar a temporada de 2017, Grafite chegou a renovar o contrato com a equipe do Arruda para a temporada de 2018, porém, na tarde desta segunda-feira (22), o jogador anunciou sua aposentadoria, por meio de um comunicado oficial publicado em suas redes sociais e no site do Santa Cruz. O futuro de Grafite ainda é incerto no clube e existe uma interrogação com relação ao seu futuro no futebol.