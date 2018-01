Com novidades no time titular, Santa Cruz encerra preparação visando duelo contra Central

(Foto:Divulgação/Santa Cruz)

Pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano, Santa Cruz e Central se enfrentam na quinta-feira (25), às 20h, no Arruda. No último treino antes de encarar a equipe do Central, Junior Rocha definiu qual seria os onze iniciais, são eles: Tiago Machowski, Vítor, Renato Silveira, Genílson e Paulo Henrique; Jorginho, João Ananias e Arthur Rezende; Jeremias, Robinho e Vinícius.

Anunciado oficialmente nesta quarta-feira (24), Vinícius se apresentou e treinou normalmente com o grupo tricolor no Arruda. Com a saída do ídolo Grafite, restaram a Junior poucos nomes à disposição. Entre as novidades, além de Vinicius, o goleiro Tiago assume novamente a posição de titular na meta Coral.

"Vinícius estava treinando desde o dia 2 de janeiro. Temos essa necessidade no elenco. Ele chegou ontem, treinou hoje e vai para o jogo" (...) Tiago (Machowski) ficou afastado para pegar a forma física ideal. Está bem próximo daquilo que ele tinha no Grêmio. Estamos tendo um cuidado especial com ele. É um grande profissional e tem fundamentos bons", afirmou Júnior Rocha.

GEOVANI REGULARIZADO

Após a confirmação que o meia Geovani foi regularizado no Boletim Informativo Diário (BID), Junior confimou ele como relacionado:

"Eu não acho que ele (Geovani) estava em um período de testes. Teste é muito fora da realidade de uma equipe profissional. Está aqui desde o início do grupo e faltava apenas o acerto extracampo. Por mim, ele já estava no elenco há tempos", disse o treinador.

ARTHUR REZENDE SEGUE EM AVALIAÇÃO

No fim, a novidade foi a presença de Arthur Rezende. O Departamento Médico do clube havia informado que o atleta não teria condições de participar da partida diante do Central. Mas ele apresentou uma rápida recuperação, conversou com o treinador e ficou decidido que ele faria um teste no treino desta quarta-feira (24).

"Ele (Arthur Rezende) treinou hoje e se sentiu bem. Vamos continuar avaliando. Queremos ele para esse e para o próximo jogo. Se ele estiver bem, vai jogar. O plano B seria Lucas Gomes". comentou Junior Rocha

Com dois tropeços diante do Vitória e América, respectivamente, a equipe do Santa Cruz espera reverter o revés das últimas atuações. Com apenas um ponto e ocupando a lanterna do Pernambucano, o Tricolor do Arruda terá que mostrar sua força para sair com a vitória.