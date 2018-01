Santa Cruz duela contra motivado Central em busca da primeira vitória na temporada

INCIDENCIAS: PARTIDA VÁLIDA PELA 3ª RODADA DO CAMPEONATO PERNAMBUCANO 2018. JOGO SERÁ REALIZADO NESTA QUINTA-FEIRA (25), NO ARRUDA, EM RECIFE, PERNAMBUCO.

Pela terceira rodada do Campeonato Pernambucano 2018, Santa Cruz vai receber o Central, no Arruda, às 20h, nesta quinta-feira (25). A partida que terá Gleydson Ferreira Leite no apito, auxiliado por Cleberson Nascimento Leite e Elan Vieira de Souza.

O tricolor do Arruda vem de dois tropeços, diante do Vitória e do América, respectivamente, e espera reverter o revés das últimas atuações. Com apenas um ponto e ocupando a lanterna do campeonato, a equipe terá que mostrar sua força para sair com a vitória.

Ocupando a segunda colocação na tabela, a equipe caruaruense vem de um empate em 1 a 1, contra o Afogados da Ingazeira e uma vitória por 3 a 0, sobre o Náutico. Com quatro pontos conquistados, a Patativa precisa da vitória para continuar brigando entre as cabeças da tabela.

Com novidades no time titular, Júnior Rocha confirma equipe do Santa Cruz

No último treino da equipe antes da partida, realizado na última quarta-feira (24), o treinador tricolor confirmou a escalação que será utilizada. Com Arthur Rezende liberado do Departamento Médico e Vinícius apto a jogar, a equipe coral vai entrar em campo, portanto, com Tiago Machowski, Vítor, Renato Silveira, Genílson e Paulo Henrique; Jorginho, João Ananias e Arthur Rezende; Jeremias, Robinho e Vinícius.

O comandante tricolor explicou o motivo de não fazer mistério. “Não vou esconder escalação, essa equipe que treinou é que vai iniciar o jogo. Não tínhamos um nove de referência no grupo. Sou criterioso para escalar. Em uma situação natural, o Vinícius não iria para o jogo, pois acabou de chegar. Mas ele já vinha treinando e está em ritmo. Então, a necessidade fez com que o Vinícius chegasse, treinasse e já fosse para o jogo de amanhã”, disse Júnior Rocha.

Vivendo situações distintas no campeonato, o treinador tricolor aproveitou para fazer uma analise do adversário e afirmou que espera um jogo difícil. “O Central tem um time bem definido, com padrão, organizado. Precisamos da vitória, mas não vai ser de qualquer jeito, por conta da organização deles. Eles marcam com sete homens, então vamos ter que ter paciência, rodar bem a bola, valorizar a nossa posse. Será um jogo difícil, mas interessante”, concluiu.

Central vai em busca da vitória para voltar a liderança do campeonato

O técnico Mauro Fernandes não fez mistério e vai com a mesma equipe que começou as partidas contra Afogados e Náutico. A patativa deve entrar em campo com Murilo; Dudu Gago, Vitão, Danilo Quipapá e Charles; Douglas Carioca, Eduardo Erê, Graxa e Júnior Lemos; Luizão e Leandro Costa.

Para o meio-campista Júnior Lemos, a equipe caruaruense conseguiu encaixar e acredita no trabalho do técnico Mauro Fernandes. ”No início tínhamos uma equipe se formando com três volantes de pegada e nós estávamos sentindo a necessidade de melhorar o meio. Era mais uma questão de encaixar melhor o balanço ofensivo, e isso aconteceu. Temos um compromisso muito importante, de uma dificuldade muito grande. A gente está se preparando bem, o Mauro já está traçando a estratégia que vamos usar. Vamos tentar fazer tudo da melhor forma possível para trazer os três pontos para Caruaru”, disse o jogador.