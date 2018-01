Com participação na Libertadores, Santa Cruz anuncia volante Luiz Otávio

Foto:Divulgação / Santa Cruz Futebol Clube

Na madrugada desta quinta-feira (25), o Santa Cruz anunciou a contratação do volante Luiz Otávio, de 20 anos. Luiz estava no Paraná, clube que o revelou, e fez parte do elenco que subiu para elite do Campeonato Brasilero em 2017.

Sendo o 18º reforço para temporada, Luiz não terá vida fácil para conquistar a vaga de titular no meio-campo coral. Com Jorginho, João Ananias, Ilaílson e Lucas Gomes, o novo contratado vai brigar pela posição mediante as oportunidades concedidas pelo técnico Junior Rocha.

Em 2017, Luiz foi negociado por emprestimo ao Atlético - PR. Após ser destaque e ter arrancado elogios em uma partida amistosa contra a equipe do Penarol-URU, Luiz Otávio começou a ganhar espaço na equipe rubro-negra e chegou a entrar em uma partida da Libertadores, diante do Flamengo. Depois de seis meses de contrato, a equipe do Paraná solicitou que o atleta retornasse ao clube para suprir a perda do também volante Alex Santana, que pertencia ao Internacional e teve a volta solicitada pela equipe Colorada.