Após atraso na documentação, acordo entre zagueiro Cléber e Santos é adiado

Foto: Getty Images

O Santos pretendia anunciar na tarde desta segunda-feira (12) a contratação de seu terceiro reforço para a próxima temporada. No entanto, a confirmação do acerto com Cleber, ex-Corinthians e hoje no Hamburgo da Alemanha, vai ficar para esta terça-feira (13).

Tudo aconteceu porque a documentação do zagueiro não ficou pronta a tempo, levando em consideração que a Alemanha tem fuso horário de três horas a mais do que o Brasil. A negociação com o defensor já está encaminhada desde a semana passada.

No último sábado (10), um grande passo para o acerto foi dado. O time alemão aceitou a proposta de 2 milhões de euros (cerca de R$ 7,3 milhões), em duas parcelas, por 60% dos direitos econômicos do zagueiro de 26 anos.

O contrato com o Peixe vai ser de quatro anos. Ele já acertou salários e apenas espera a confirmação para desembarcar na Vila Belmiro. Por conta do acerto com o Peixe, inclusive, Cleber ficou fora da vitória do seu então time por 1 a 0 sobre o Augsburg, no último sábado, pela Bundesliga. O triunfo, por sinal, foi apenas o segundo da equipe na competição após 14 rodadas.