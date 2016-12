Sondado pelo Santos, zagueiro Alex anuncia aposentadoria

Último clube de Alex foi o Milan (Foto: Olivier Morin/Getty Images)

Bicampeão brasileiro pelo Santos e multicampeão na Europa, o zagueiro Alex anunciou na última segunda-feira (19) sua aposentadoria do futebol. O defensor que deixou o Milan no fim da última temporada estava sendo sondado pelo próprio Peixe, mas acabou optando por pendurar as chuteiras devido uma lesão no joelho constatada pelos médicos do clube no CT Rei Pelé.

"Decidi, junto a minha família, por me aposentar. Já estou parado há algum tempo e ficaria mais nove meses depois da cirurgia. Sentia muitas dores, não dava mais para suportar, e a lesão agravou", declarou o defensor ao portal GloboEsporte.com.

Alex é cria das categorias de base do saudoso Juventus do bairro da Mooca. Mas antes mesmo de chegar ao profissional do clube o zagueiro acertou sua transferência para a Baixada Santista. Com o manto alvi-negro, Alex fez a dupla conhecida como "Torre Gêmeas" com André Luis, e ao lado de Diego, Robinho e companhia conquistou o Campeonato Brasileiro de 2002 e 2004. No ano seguinte, o defensor acertou com o Chelsea da Inglaterra, mas passou antes mesmo de defender os Blues, ficou por empréstimo no PSV da Holanda por duas temporadas.

Tricampeão holandês em Eindhoven, Alex só não disputou a Copa do Mundo de 2006 por conta de um lesão. Sua participação na Copa seguinte também foi prejudicada devido uma série de problemas musculares e físicos, quando finalmente pode atuar pela equipe de Stamford Bridge em 2007. A chegada de David Luiz em Londres fez com que o atleta deixasse o Chelsea em 2012, com uma Premier League da temporada 2009/10 na bagagem.

Seu próximo desafio foi na França, ao acertar com o Paris Saint Germain em uma negociação envolvendo € 4,2 milhões. Em Paris, Alex fez dupla com Thiago Silva e foi bicampeão da Ligue 1. Contudo, seu grande momento com a camisa do clube aconteceu na Supercopa da França, ao marcar o gol do título já nos acréscimos, virando a partida diante do Bordeaux.

No início da temporada 2014/15 Alex deixou Paris rumo à Milão, onde passou a vestir o manto rossonero do Milan. Colecionando lesões e atuando pouco desde sua chegada, a jornada em que Alex mais atuou pelo clube foi justamente sua última. O defensor deixou o Diavolo ao fim da última temporada com 25 partidas disputadas e 4 gols marcados.