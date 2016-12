Sorteio da Libertadores 2017 coloca Santos em grupo com dois campeões nacionais

(Foto: Divulgação/Santos)

Foi realizado na noite desta quarta-feira (21) na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, o sorteio dos grupos e da fase prévia da Taça Libertadores de 2017. Com novo modelo de sorteio e também de calendário, permaneceram os impedimentos de clubes do mesmo país em um único grupo, a não ser que viessem de confrontos das fases prévias. A competição terá calendário anual e não mais semestral, como de costume.

O Santos, atual vice campeão brasileiro e conhecido tricampeão continental, estava posicionado no primeiro pote, junto aos cabeças de chave. Primeiro time brasileiro campeão da Libertadores, o time da baixada terá de enfrentar dois atuais campeões nacionais em seu grupo.

O primeiro a ser definido foi o Independiente Santa Fé, atual campeão colombiano, que já estava com a vaga garantida na fase de grupos. Depois foi a vez do detentor do título peruano: o Sporting Cristal, que garantiu vaga direta na fase de grupos com um 0x0 contra o Melgar.

A quarta e última equipe do grupo será definida apenas posteriormente às três fases prévias determinadas pelo novo modelo de disputa. A única vaga disponível será disputada entre cinco equipes: Atlético Cerro, do Uruguai; Unión Española, do Chile; The Strongest, da Bolívia; Universitario de Sucre, também da Bolívia ou Montevideu Wanderers, do Uruguai.

Á primeira vista, não será um grupo fácil para o Santos. Composto por times de tradição em seus países e atuais campeões, além é claro da quarta vaga (que poderá ser preenchida pelo The Strongest e que tem como forte aliado a altitude de La Paz, dificultando para os adversários), os jogos fora de casa sempre são muito difíceis contra essas equipes. O Peixe tem a seu lado a tradição de ser apenas o único campeão da Libertadores em seu grupo, mas só isso não bastará para garantir a vaga para a fase de mata-mata.