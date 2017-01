Santos domina e vence Floresta pelo placar mínimo na Copinha

Nesta tarde desta quarta-feira (4), o Santos estreou na Copa São Paulo de Futebol Júnior diante do Floresta-CE, em Barueri. A equipe santista, mesmo desfalcada, comandou o jogo e conseguiu iniciar sua participação com vitória simples por 1 a 0. O gol foi marcado por Giovane no segundo tempo.

O técnico Marcos Soares preparou o Santos para a estreia na Copinha com um time de peso. Ainda que atuasse sem todos os seus jogadores, a equipe santista iniciou a partida atacando bem, mas no decorrer do primeiro tempo não teve momentos de emoção. O Floresta reagiu bem aos e não deixou a desejar. Destaque para a zaga do time cearense, que fez excelente trabalho.

O jogo ainda ficou parado no primeiro tempo graças a uma queda de energia na Arena Barueri. O árbitro precisou interromper o duelo e retornou trinta minutos depois.

As equipes voltam a campo nessa sexta-feira (6) pela segunda rodada do grupo. O Santos, com três pontos garantido, enfrentará o Rio Branco, às 20h. Antes, o Floresta entra em campo contra o Audax, às 18h.

Primeiro tempo fica sem gols e sem grandes lances

Durante o primeiro tempo do confronto, o Santos conseguiu controlar as ações e correspondeu as expectativas. Porém, sem acertar grandes finalizações, o time paulista se viu preso na forte marcação do Floresta e não conseguiu armar boas jogadas. Sem algumas peças importantes, a equipe santista sentiu as ausências e pouco fez. O clube cearense também não assustou o goleiro Fernando Castro.

Etapa final é cheia de emoção; Giovane marca no início

O que faltou de emoção durante a etapa inicial jogo, sobrou na segunda. Antes mesmo do primeiro minuto do segundo tempo, Giovane abriu o placar quando, após bate-rebate dentro da área, a bola sobrou e o atacante, sem ninguém na frente, só completar para o gol.

Aos 7 minutos, o Floresta teve o gol de Jadson anulado pela arbitragem, mas continuou no ataque. As tentativas, entretanto, terminaram nas mãos do goleiro Fernando. Depois dos 30 minutos do segundo tempo, tanto os garotos da vila quanto o time cearense foram pra cima, com uma tentativa atrás da outra. Porém, o placar não mudou e o Santos levou a vitória por 1 a 0.