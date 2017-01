Santos cede empate ao Rio Branco-AC mas segue líder do grupo 25 da Copinha

Nesta sexta-feira, Rio Branco-AC e Santos se enfrentaram na Arena Barueri, em partida válida pela segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Jr. As equipes empataram o jogo em 1 a 1, com gols de Léo Souza para o Peixe e de Júnior para a equipe do Acre. Com o resultado, o Santos chega a liderança da competição com 4 pontos, mas ainda não possui a vaga garantida para a próxima fase.

Dominando a primeira etapa, o alvinegro abriu o placar aos sete minutos com o capitão Léo Souza, que aproveitou a sobra depois de um cruzamento. O jogador ainda teve outras chances claras de gol, sendo um dos destaques da equipe santista durante o primeiro tempo. O Rio Branco tentava chegar com perigo, mas não assustava a equipe santista.

Na etapa complementar, o Rio Branco cresceu na partida, criando boas oportunidades, enquanto o time santista estava apagado. Aos 33 minutos, o gol de empate. Em jogada de bola parada, Junior chutou forte, deixando o time do Acre ainda vivo na partida.

Mesmo com a expulsão de um jogador e a pressão santista para voltar a ficar na frente do placar, o time do Acre conseguiu sair de campo com o empate.

As vagas do grupo 25 para a próxima fase da competição serão decididas apenas na última rodada que será realizada neste domingo. O Santos enfrentará o Audax, às 15h e o Floresta enfrentará o Rio Branco, às 17h.

Em grande jogo, Floresta vence o Audax de virada

Na preliminar, Floresta e Audax se enfrentarão na Arena Barueri. O time paulista chegou a abrir uma larga vantagem de 4 a 2, mas sofreu a virada por 5 a 4. Os gols do Audax foram marcados por Bruno Guimarães, Piter e Jefinho (2) e os do Floresta por Jackson (2), Nael, Iago e Erison.