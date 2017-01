Avaí supera Santos e mantém invencibilidade na Copa São Paulo

O Avaí fez valer sua excelente campanha na Copa São Paulo de Futebol Júnior para vencer o Santos. Mesmo sem ter a posse de bola na maior parte do jogo, o Leão da Ilha conseguiu um gol no segundo tempo, com Vinicius Baiano, o artilheiro da equipe catarinense nessa edição, e venceu por 1 a 0. O duelo foi realizado na Arena Barueri, região metropolitana de São Paulo.

O próximo confronto do Avaí será contra o Juventus-SP, que derrotou nesta sexta (13) o Fluminense pelo placar de 2 a 1 no estádio Conde Rodolfo Crespi. O local da partida será novamente na Arena Barueri. Os gols do Juventus contra o Fluminense foram marcados por Thiaguinho e Vinícius.

Santos consegue ter mais posse de bola, mas as melhores chances são do Avaí

O time catarinense iniciou a partida mostrando porque possui a terceira melhor campanha da Copinha. Logo no primeiro minuto de jogo, o artilheiro Vinicius Baiano teve uma chance clara de gol, mas a cabeçada passou por cima, raspando a trave. Aos 5', Getúlio arrancou pela direita e cruzou rasteiro para Vinicius, que novamente na pequena área perdeu a oportunidade e chutou para fora.

O Leão era mais efetivo em suas jogadas, com 10 minutos o Santos não tinha conseguido nenhuma finalização. Nos primeiros 15 minutos, as melhores chances foram do Avaí, mas quem tinha o domínio do campo adversário era o Peixe. Porém, o time paulista não conseguia concluir suas jogadas ofensivas e tomava alguns contra-ataques.

A primeira participação do goleiro do Avaí, Léo Lopes, foi aos 20' em um chute fraco do André Anderson. O Santos teve a necessidade de gastar uma modificação quando Arthur Boti acusou cansaço, o que não é normal pois estava no começo da partida.

O Santos conseguiu melhorar sua marcação, dificultando muito a saída de bola do Avaí, mas novamente quem teve uma boa chance foi o Leão da Ilha. Em boa jogada de Baiano, ele cruzou para a área, João Victor tentou um voleio, mas não teve sorte e a bola pegou na canela, jogando-a pra fora.

A melhor chance da partida foi aos 36', o time catarinense ficou muito próximo de ficar a frente do marcador, a bola foi cruzada e encontrou Filipe, que cabeceou em direção a meta adversária, mas Matheus tirou em cima da linha evitando o gol.

Artilheiro do Leão faz a diferença e classifica o Avaí

O segundo tempo começou muito movimentado e com grandes chances para as duas equipes. Primeiro foi a vez do Santos em chute firme de Guilherme Nunes, mas Léo Lopes conseguiu defender com segurança. Depois o Avaí perdeu uma chance incrível quando Filipe ficou livre na área e, com o zagueiro caído, teve total liberdade para finalizar, porém chutou sem força e o goleiro fez ótima defesa.

Ton Ton teve outra chance para o alvinegro praiano, em um lindo chute que passou perto do gol. O Avaí assustou em uma bola parada que passou por todo mundo sem nenhum desvio.

Depois de início agitado, o jogo acalmou. Com as alterações do Santos, Richard Luca voltou a movimentar a partida e, com a sua velocidade, passou a ser o jogador mais procurado em campo pelos companheiros.

Mais uma vez, quando o Peixe era melhor na partida, foi a equipe catarinense que teve a oportunidade, mas desta vez a bola entrou. Aos 29', após lançamento para Juninho que tinha acabado de entrar, ele cruzou rasteiro para a área e Vinicius, camisa 9 e artilheiro, sem goleiro não desperdiçou, colocando o Avaí na frente.

O alvinegro se lançou ao ataque apostando suas últimas fichas, conseguiu uma série de escanteios e quase o empate em um deles. A torcida santista estava ficando impaciente com os garotos da Vila quando um lance impressionante aconteceu. Na cobrança de escanteio, Matheus cabeceou na trave, no rebote Jonathan, que estava em baixo do gol, finalizou e no reflexo Léo Lopes salvou o seu time de levar o empate.

O árbitro concedeu mais cinco minutos de acréscimo e o peixe tentava empatar o jogo com bolas levantadas na área, mas não deram resultado.