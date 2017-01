Lucas Lima despista sobre futuro, mas frisa: "Minha cabeça está no Santos"

(Foto: Divulgação/Santos F.C)

O que não faltam nesse início de temporada são especulações a respeito da saída de jogadores. Após o treino da Seleção Brasileira desta terça-feira (24), Lucas Lima despistou sobre seu futuro no Santos, mas diz que sua cabeça continua voltada ao Alvi-negro paulista.

"Sempre me perguntam isso, mas eu sou aquele migué, né? (risos) 'vai ficar no Santos?' , 'ah, não sei' (risos). Mas minha está no Santos para fazer uma grande Libertadores. Temos um elenco muito forte e vamos com tudo esse ano. Nosso time está vindo há dois muito bom, crescendo a cada ano, e sem dúvida esse ano, vai ser um ano de vitória", comentou o meia.

Lucas também se mostrou comovido com a causa da partida entre Brasil e Colômbia. Falando com jornalistas, o camisa 10 santista convocou a torcida carioca em peso a comparecer no Engenhão

"Sem dúvida é muito especial. Vamos convocar a galera toda aí do Rio, todo mundo comparecendo. Que abracem essa causa e, para mim, é uma honra está participando e espero fazer uma grande homenagem dentro de campo", frisou.

Entre os titulares para esta partida, Lucas é constantemente convocado por Tite para as Eliminatórias da Copa. Questionado sobre se considerar um líder para os demais jogadores, o meia dividiu a responsabilidade com todos.

"Líder acho que não, mas tento passar um pouquinho do venho aprendendo com o professor Tite. O professor dá liderança para todo mundo na sua posição dentro de campo, então, vou tentar mostrar meu melhor, junto com meus companheiros", finalizou.