Guia VAVEL do Paulistão 2017: Grupo D e a chave mais difícil da competição

O Paulistão 2017 vai começar e o pontapé inicial será na noite desta sexta-feira (03) com o atual campeão jogando em casa para sua torcida. O Santos recebe a Linense para abrir o mais disputado torneio estadual do país.

O atual campeão Santos e o vice do ano passado, Audax,coincidentemente fazem parte da mesma chave no Grupo D. Juntamente com Mirassol e a Ponte Preta, que está na elite do futebol brasileiro, formam o mais equilibrado grupo da competição. No entanto, como o regulamento prevê mais uma vez, as equipes só enfrentam os clubes dos outros grupos, sendo que os dois primeiros de cada chave se classificam, e os dois últimos no geral serão rebaixados.

SANTOS

O Grupo D vem forte, começando pelo Santos, atual campeão, a equipe conta com seis reforços, e após golear o Nacional, por 9x1 em jogo treino no dia 24/01, e bater o Kenitra por 5x1 em amistoso no último sábado (28), o Peixe mostrou que o elenco será mais uma vez uma equipe muito forte a brigar pelo título, e sua nona final consecutiva no Campeonato Paulista.

Em 2016, o Santos sofreu com lesões, e não obteve peças para repor o setor defensivo, além do argentino Noguera que chegou ano passado, em 2017 o alvinegro contará com o zagueiro Cléber, de 26 anos que já teve passagem pela Ponte Preta, pelo Corinthians e Hamburgo. Insatisfeito na Alemanha, o jogador desejou voltar ao Brasil e, após a contratação, inclusive foi recepcionado por torcedores santistas no aeroporto.

O Peixe também contratou o lateral Matheus Ribeiro, ex-Atlético Goianiense, e o volante Leandro Donizete que atuava no Atlético Mineiro. O setor que obteve mais reforços foi o ataque, com a chegada de três jogadores, o colombiano Vladimir Hernandez, que inclusive estreou com um golaço de bicicleta, contra o Kenitra, Kayke, que estava no Yokohama, e Bruno Henrique, que era do Wolfsburg.

Além do jogo em si, o amistoso também marcou o lançamento da camisa principal do clube para 2017. Por fim, o alvinegro ainda abriu a ‘maior bandeira do mundo’ no intervalo da partida, no gramado do estádio paulistano. Os santistas voltarão a campo na próxima sexta (03), às 21h (de Brasília), na estréia do campeonato paulista, contra o Linense, na Vila Belmiro.

AUDAX

Principal sensação do Campeonato Paulista de 2016, o Grêmio Osasco Audax segue confiante para a temporada 2017. Nesta segunda-feira (30), foram apresentados o elenco e os novos uniformes para a disputa do Estadual. O evento contou com a presença do presidente Vampeta, além de alguns dirigentes do clube e políticos da cidade. O mandatário se mostrou confiante com a nova temporada da equipe finalista em 2016.

“Chegamos ao vice no ano passado, em um campeonato difícil onde caíram seis times. Fizemos a grande final contra o Santos, quando empatamos em 1 a 1 aqui em Osasco e perdemos por 1 a 0 lá na Vila. Todos os times considerados menores começam a competição como uma interrogação, sendo os times grandes os candidatos ao título. Mas nós vamos, novamente, fazer de tudo para orgulhar nossa cidade”, disse Vampeta ao discursar no evento.

Com apenas seis jogadores oriundos do time vice-campeão, o Audax se reformulou para o ano que tentará repetir a boa campanha. O elenco, com 28 atletas, conta com a volta do experiente atacante Ytalo, emprestado pelo São Paulo, e a manutenção de nomes conhecidos do torcedor, como o lateral Velicka e o goleiro Felipe Alves.

Com um elenco que coloca lado a lado jogadores experientes e jovens revelações da base do clube, o Audax contratou o meia Léo Cereja, ex-Ponte Preta, e repatriou o volante Magal, além de Rafinha e Diego Lorenzi, sendo o último um dos destaques do Sampaio Corrêa na Série B do Campeonato Brasileiro.

Além do Campeonato Paulista, o Audax também irá participar da Copa do Brasil pela primeira vez na história do clube. A equipe estreia na competição no próximo dia 8 de fevereiro, quando enfrenta o América-RN.

PONTE PRETA

Enquanto o mercado de transferências segue, a Ponte Preta anda meio tímida nesse sentido. Com três reforços confirmados para 2017 e mais um perto de ser concretizado, a Macaca inicia os trabalhos com 22 jogadores, entre eles Pottker.

O ano começou agitado na Ponte Preta. Logo no primeiro dia de trabalho de 2017, a diretoria já precisou lidar com a cobrança da torcida por um elenco mais qualificado. A resposta foi com a aguardada confirmação da permanência de William Pottker para o Paulista, em entrevista coletiva, e a promessa de um time competitivo para a temporada.

Até o momento, o que há de concreto em relação a novidades para essa temporada são as aquisições do volante Jadson, ex-Santa Cruz, e dos atacantes Ramon, ex-Brasil de Pelotas e Erick Salles, ex-Bragantino — este já treinava com o restante do grupo desde o ano passado. Além disso, Lucca e Yago chegam por empréstimo do Corinthians.

A diretoria pensa em reforços para quase todos os setores, mas a principal preocupação é o setor ofensivo, mesmo que dois atletas da posição já tenham sido contratados. Isso porque, dos 13 jogadores que deixaram o clube, seis são atacantes — Felipe Azevedo, Léo Cereja, Rhayner, Roger, Wellington Paulista e Zé Roberto. No último domingo (29) a Ponte Preta fez um amistoso, contra o palmeiras e arrancou um empate contra o Verdão, por 1 a 1, na tarde deste domingo, no último teste para o início da temporada.

MIRASSOL

Treinando no elenco mirassolense e sendo observado pelo técnico Moisés Egert, desde novembro do ano passado, a diretoria do Mirassol, finalmente oficializou a contratação de mais três reforços visando a disputa do Campeonato Paulista.

Os novos contratados pelo Leão da Araraquarense, dependiam da liberação de seus clubes de origem para assinar compromisso com o time leolino e regularizarem suas situações junto ao time. Os contratados são o zagueiro Wallace, vinculado ao Boa Esporte-MG, mas que na temporada passada defendeu o Sergipe-SE, o volante Marcos Paulo, com passagens pelo Avaí-SC, onde iniciou a carreira, Coritiba, Bragantino, Paraná Clube, Rio Branco de Paranaguá-PR e Anápolis-GO, além do atacante Rafael Lucas, que estava na temporada passada no Coxa.

Durante a pré-temporada, o time mirassolense, havia vencido o jogo treino contra o Olímpia 1 a 0. Em seguida, empatou com o Cascavel-PR em 2 a 2 e com o Sertãozinho em 1 a 1, além de vencer o Votuporanguense por 3 a 0. Antes de receber o time mineiro, voltou a medir forças contra o Olímpia e venceu por 2 a 1, desta vez em Olímpia. No final do amistoso, o técnico do Mirassol elogiou a postura do seu time. “Valeu a pena. Fico feliz, não pelo resultado, mas pela entrada dos atletas, o comprometimento”, disse Egert, que não contou com força máxima após parte do elenco ter sido acometida por uma virose. “Quem jogou hoje mostrou para quem estava jogando que, se piscar o olho, o outro irá entrar na vaga. Todos estão de parabéns.” disse o comandante.