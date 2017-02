Atual bicampeão, Santos recebe Linense na abertura do Campeonato Paulista 2017

Após boa campanha durante o Brasileirão 2016, o time da baixada vem em busca do seu 23° título estadual. O atual bicampeão abre o Campeonato Paulista nesta sexta-feira (03) às 21 horas na Vila Belmiro contra a equipe do Linense.

O Santos até o momento inscreveu 20 jogadores para a sua estreia no estadual. Dos 6 novos contratados Dorival Júnior pode contar com apenas 2 nessa partida, sendo o lateral-direito Matheus Ribeiro e o volante Leandro Donizete. Os outros jogadores não tiveram as documentações prontas a tempo. Bruno Henrique, além de não ter a documentação regularizada, ainda não chegou a treinar com o restante da equipe. O atacante ainda esta acertando sua mudança para o Brasil.

Dorival vem treinando repetidamente marcação e bola parada com a equipe, já que terá somente um de seus zagueiros titulares a disposição Lucas Veríssimo. Gustavo Henrique e Luiz Felipe estão lesionados.

O time alvinegro da Vila Belmiro vai à campo com Vanderlei; Victor Ferraz, Lucas Veríssimo, Yuri e Zeca; Thiago Maia, Renato e Lucas Lima; Vitor Bueno, Copete e Rodrigão. A abertura está confirmada na Vila após reformas na estrutura depois que um pedaço da arquibancada caiu no começo deste ano.

Confiança no interior

Lá em Lins, após a pré-temporada o técnico Guilherme Alves acredita na qualidade de sua equipe para disputar a competição.

“Considero a pré-temporada que realizamos muito boa, onde os atletas corresponderam plenamente ao que solicitamos e estou muito feliz com toda essa dedicação nos treinamentos. Obviamente que tivemos alguns problemas, como por exemplo a lesão do Samuel, mas que faz parte do futebol” Comentou o treinador.

Quando questionado sobre o jogo contra o Alvinegro da Vila Belmiro ele acredita na vitória do elefante do interior.

“Vamos jogar na Vila para tentar ganhar a partida, tendo obviamente muito cuidado e atenção especialmente quando não tivermos a posse de bola. Para mim, considero o Santos a melhor equipe brasileira da atualidade, juntamente com Palmeiras e Flamengo. Sei que teremos muitas dificuldades na partida ainda para mais jogando na Vila Belmiro, mas eu acredito nas capacidades e na qualidade dos meus atletas e vamos juntos até ao final.” Disse Guilherme.

O Linense já foi campeão duas vezes do Campeonato Paulista Série A3 e uma vez da A2. A equipe da baixada santista possuí 22 títulos da primeira divisão do campeonato, sendo a última conquistada em cima do Audax de Osasco.

O time do interior vai escalado com Edson Kolln; Bruno Moura, Rodrigo Lobão, Bruno Costa e Carleto; Zé Antônio, Caíque, Felipe (Pio) e Thiago Humberto; Joãozinho e Thiago Santos. Técnico: Guilherme Alves.

A VAVEL Brasil trará a estreia do Paulistão à partir das 20h, no horário brasileiro de verão.