Invicto, Santos enfrenta São Paulo na estreia oficial de Ceni em clássicos

A noite desta quarta-feira (15) é de clássico no Campeonato Paulista. A partir das 21h45, na Vila Belmiro, Santos e São Paulo fazem o primeiro duelo de gigantes da competição, válido pela terceira rodada. A partida marca a disputa entre a estreia de Rogério Ceni como treinador em clássicos oficiais, contra os 100% de aproveitamento do Peixe no Paulistão.

Segundo colocado do grupo D, com seis pontos e uma partida a menos que o líder, Mirassol, o Santos, caso vença, reassume a liderança devido aos critérios de desempate. Já o Tricolor do Morumbi é o primeiro do grupo B, com três pontos em dois jogos. Mesmo em caso de revés, a posição se manterá, pois o Linense, segundo na tabela, já atuou nesta rodada.

Para manter os 100% de aproveitamento, Peixe tem retorno de Lucas Lima

Com 100% de aproveitamento no Paulistão, o Santos ainda vem testando um novo modelo de jogo do técnico Dorival Jr., que se baseia em atacar sem perder o equilíbrio na defesa. Até agora a equipe marcou 9 gols e sofreu 4.

A equipe da baixada poderá contar com o até então lesionado Lucas Lima. O meia estava no departamento médico e não treinou na terça-feira (14), mas já foi liberado e poderá atuar no SanSão. Entretanto, ainda possui alguns desfalques: Vanderlei (fratura no dedo da mão esquerda), David Braz e Renato (estiramento na panturrilha), Ricardo Oliveira (recuperando-se de uma caxumba) e Vladimir Hernández (falta a documentação).

No caso do atacante colombiano, sua situação ainda não foi regularizada. Dentre os seis reforços para a temporada, ele é o único jogador com documentação pendente. O Peixe aguarda um documento da Federação Colombiana para obter o Certificado de Transferência Internacional do jogador, que deveria ter chegado nesta terça-feira (14). A estreia do colombiano deve ser contra a Ferroviária neste sábado (18), às 19h30, também na Vila Belmiro.

Depois de grande atuação diante da Ponte Preta, Cueva é a aposta são-paulina

O São Paulo vem sendo incentivado pelo ex-goleiro, agora técnico Rogério Ceni. A última vitória em cima da ponte preta por 5 a 2 fez o time ganhar mais confiança para avançar essa rodada do Brasileirão. A equipe santista espera que o rival também jogue no ataque.

"A parte boa é que jogo fica franco, de transição rápida. Gostamos desse tipo de jogo. Gostamos que tentem jogar contra a gente. Parte ruim é que se o jogo encaixar, fica perigoso. Eles colocam mais jogadores no nosso campo de defesa e tentam fazer o gol. É o que acredito que vão fazer. O São Paulo não virá para se defender" , disse Victor Ferraz.

Apesar de vir de uma boa vitória na última rodada, Ceni teme que seu time vire presa fácil dentro da Vila, como já ocorreu outras vezes mas ainda sim acredita na vitória. Cueva é uma grande aposta do técnico para o clássico. O peruano teve boa participação na goleada em cima da Ponte Preta, fazendo um gol e dando uma assistência.

"Estou muito contente com o momento da nossa equipe, porque conseguimos uma boa vitória na última rodada. O melhor de tudo, além das atuações individuais, foi ver que o time jogou bem e procurou vencer do começo ao fim. E é isto que temos que levar para o clássico" , comentou o meia.

Relacionado por Rogério Ceni para o clássico, o meia aponta que é preciso jogar para ganhar sempre, sendo um duelo contra um rival mais forte ou não. “Todo o grupo quer melhorar a cada partida. Cada jogo é uma oportunidade para melhorar e colocar em prática o que temos feito nos treinos. Essa é a nossa mentalidade. Se é um clássico ou não, não importa. Temos que jogar para ganhar. Claro que jogos assim dão uma motivação maior, mas o nosso foco é melhorar coletivamente para vencer e ter um time forte. É assim que encaramos o duelo com o Santos” , finalizou.