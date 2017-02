Jogo Ituano x Santos ao vivo agora pelo Campeonato Paulista

23' Yuri vem fazendo um bom início de 1° tempo

22' VAI MUDAR NO PEIXE! Sai Léo Cittadini e entra Thiago Ribeiro

20' Até agora são 5 passes errados da equipe da casa e 12 do visitante

19' Léo Cittadini volta ao gramado mancando

19' SUSTO! Morato após se livrar dos marcadores, faz boa jogada individual oferecendo perigo a zaga do Santos mas Vladimir fica com a bola!

18' Thiago Maia faz lançamento longo buscando Copete, mas o atacante não consegue chegar e a bola fica com Fábio

17' Peri avança e cruza. Lucas Veríssimo afasta

16' AMARELOU! Claudinho leva cartão amarelo por dividia com Léo Cittadini

16' Léo Cittadini sai de maca do gramado

14' Provavel substituição no Peixe.

14' Jogo paralisado, falta de Claudinho em Léo Cittadini

13' Copete manda bola na pequena área mas Mateus Ferreira faz a interceptação para linha de fundo

11' A equipe de Dorival Jr. busca falhas da defesa do Ituano

11' Santos bate mas é tiro de meta para o Ituano

11' Escanteio para o Santos cobrar

10' Com 10 minutos de partida o Ituano dificulta muito as jogadas do Santos

9' IMPEDIDO! Kayke recebe bola longa, mas é marcado impedimento

7' Guilherme chora no banco de reservas após substituição. Jogador torceu o joelho em dividida com Victor Ferraz.

6' VAI MUDAR! Na equipe do Ituano sai Guilherme para a entrada de Romarinho

4' Na dividida com com Victor Ferraz Guilherme fica caído no gramado

5' Santos pressiona com Thiago Maia

1' Arnaldo manda bola na área do Ituano mas o zagueirão Yuri afasta!

0' Ituano já chegou na área do Santos! Após saída rápida pela direita, Igor faz jogada individual, abre e bate mas o goleiro Vladimir faz a defesa.

ROOOOOOOOOOOOOOOLA A BOLA NO CAMPEONATO PAULISTA!

"Tentar ter o time com uma mobilidade maior, Kayke tem essa característica de se movimentar. Espero que ele estreie bem e faça um bom jogo. Hoje temos nove jogadores fora de combate, mas acho que a equipe está bem e espero que a gente faça um jogo melhor que o anterior." Dorival antes do início da partida.

Santos x Ituano: : 18 vitórias, 7 empates e 3 derrotas.

O resultado da partida de hoje é muito importante para o time da Vila que vem de 2 derrotas seguidas.

As equipes estão finalizando o aquecimento para dar inicio a partida às 21h30.

Times em campo para a execução do Hino Nacional Brasileiro.

Começa agora a transmissão ao vivo de Ituano x Santos pelo Campeonato Paulista!

O estádio Novelli Júnior será o palco da partida entre Ituano x Santos, válida pela 5° rodada do Campeonato Paulista.

Guia VAVEL do Paulistão 2017

O Santos é o atual bicampeão do Campeonato Paulista. A equipe da baixada Santista iniciou bem a competição mas foi colecionando alguns deslizes até chegar essa rodada. Perdendo de 3x1 para o São Paulo e 1x0 para a Ferroviária na rodada passada, ambas as partidas na Vila Belmiro.

Ituano x Santos no Campeonato Paulista 2017

Confira a lista completa dos principais ganhadores da competição estadual:

EQUIPES NÚMERO DE TÍTULOS Corinthians 27 Palmeiras 22 Santos 22 São Paulo 20

Contando com 2017, o Campeonato Paulista se faz presente em sua 124º edição. A competição existe antes mesmo de muitos clubes grandes serem fundados, sua primeira edição foi em 1902.

O Campeonato Paulista, popularmente chamado de Paulistão, é a primeira competição anual dos clubes profissionais. Sendo dividido em 3 divisões, série A1, A2 e A3.

Minuto a minuto da partida entre Ituano x Santos em tempo real

Boa noite, torcedor e leitor da VAVEL Brasil! Acompanhe agora o confronto entre Ituano x Santos válido por mais uma rodada do Campeonato Paulista 2017. Fique conosco nesta grande partida!