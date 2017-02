Dorival e atletas analisam Santos após três rodadas sem vencer: "Muitos jogadores fora"

Equipe santista foi muito pressionada no segundo tempo pelo time da casa no Novelli Júnior (Imagem: Flickr / Santos)

O técnico Dorival Júnior assumiu o comando da equipe santista em julho de 2015 e desde então sempre manteve sua equipe ofensiva. Neste ano de 2017, as coisas parecem estar diferentes. O Santos iniciou bem o campeonato estadual, estreando com uma goleada de 6 a 2 contra o Linense, seguido de 3 a 2 diante do RB Brasil. Dai em diante as coisas não andaram mais como o planejado por Dorival. Sua equipe perdeu o clássico SanSão em casa por 3 a 1 e também não conseguiu segurar o gol da Ferroviária na rodada seguinte, perdendo de 1 a 0 também na Vila Belmiro.

Na partida de terça-feira (21), válida pela 5° rodada do Campeonato Paulista, o Santos empatou com o Ituano, fora de casa. Feito que não acontecia desde 2005.

Muita posse de bola poucas finalizações

Apesar de dominar o jogo no quesito posse de bola, o Santos não conseguia criar boas oportunidades de gol, mal chegava na área do adversário e deu pouco trabalho ao goleiro Fábio. Durante o primeiro tempo, a equipe santista buscava falhas e espaços na defesa do Ituano.

Na segunda etapa da partida, a situação piorou para o peixe que passou a levar mais pressão do time da casa, foram bolas perigosas que Vladimir defendeu. O peixe se via acuado naquela situação, a equipe do Ituano era superior mesmo com menor posse de bola.

Os desfalques fizeram falta no jogo de terça para o Santos. Renato e Lucas Lima estão lesionados e o alvinegro teve dificuldades para furar a marcação do Ituano.

"Eles marcaram bem a nossa saída de bola. O gramado também estava difícil. Não é desculpa, mas o vento também complica demais. A gente sentiu falta de um meia. Cittadini tentou fazer a função, mas saiu lesionado. Depois entrou o Thiago Ribeiro e mudou o esquema. Ainda bem que está no começo da temporada, seria pior se estivesse no final." Disse Leandro Donizete.

Léo Cittadini, após uma dividida com Claudinho, sofreu uma lesão e teve que ser substituído no começo da partida, aos 22 minutos. Thiago Ribeiro entrou em seu lugar e passou a atuar como meia.

"Não serve como desculpa, mas o campo estava muito irregular. A gente batalhou, lutou, mas faltou um pouco mais de capricho. Temos de ver o que erramos, porque sábado tem outro jogo." Ressaltou Thiago.

Leo Cittadini saiu do gramado em uma maca após dividida com Claudinho, aos 22 minutos da primeira etapa. O jogador tentou retornar à partida mas estava mancando e com dor. Cittadini chorou de dor no gramado e no banco de reservas.

"Ele não tinha mais condições. Sofreu uma pancada forte na lateral do joelho e aí trava, perde completamente a mobilidade. Ele ficou chateado porque tinha uma nova oportunidade." Disse Dorival, após o fim da partida.

Para Dorival, Santos vem evoluindo

Para o treinador, não existe outro time jogando tão acima da média no Paulistão para justificar tanta cobrança em cima da equipe Santista.

"Sabíamos que seria um jogo difícil, mas tivemos mais coisas positivas do que negativas nesta noite. Quem joga no Santos vive sob pressão, mesmo quando ganhamos. Não vejo uma equipe no futebol brasileiro jogando um grande futebol. É uma questão de tempo para nos encontrarmos técnica e fisicamente." Analisou.

Dorival aguarda o retorno de todos os jogadores para dar o padrão de jogo que tem em mente para o peixe. Este período tem servido para observar suas opções no banco de reservas.

"Estamos com muitos jogadores fora. É normal, são pilares da nossa equipe e temos de saber conviver com essa situação. Independentemente dos últimos resultados, não vencemos, mas fizemos dois bons jogos."

Esse empate levou o Santos ao segundo lugar do grupo D, com 7 pontos empatado com a Ponte Preta, diferenciando pelo saldo de gols. O próximo jogo do Peixe é sábado, às 17h contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro.