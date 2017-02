Dorival minimiza resultados no início do Estadual: "Quem joga no Santos vive sob pressão"

Foto: Divulgação/ Santos FC

As duas derrotas e um empate não abalaram o técnico santista Dorival Júnior. Apesar de estar descontente com os resultados, o treinador minimiza as críticas usando o nível de atuação do time como argumento. Para ele, o Peixe não jogou mal diante de São Paulo, Ferroviária e Ituano. No empate da última terça-feira (21), o comandante colocou apenas o último passe como defeito.

Questionado se a pressão decorrente das derrotas atrapalhou o Santos, Dorival descarta a hipótese e lembra dos momentos de vitória para detalhar o clima no vestiário.



"Fato natural. Quem joga no Santos vive sob pressão, mesmo ganhando. É a quinta partida. Não vejo uma equipe jogando em ótimo nível no país. Algumas fizeram resultados melhores, sim, mas na grande maioria, é esse tipo de jogo. Até que encontremos o melhor caminho, tanto taticamente, como fisicamente. Ai as coisas melhorarão taticamente. São resultados que tem peso, mas não podem ser diferencial. Convivemos com resultados positivos e negativos e temos que manter equilíbrio. Já foi um passo esse resultado, porém, ainda é pouco e temos condições de melhorar."

"Sabíamos que seria um jogo difícil, mas tivemos mais coisas positivas do que negativas nesta noite. Quem joga no Santos vive sob pressão, mesmo quando ganhamos. Não vejo uma equipe no futebol brasileiro jogando um grande futebol. É uma questão de tempo para nos encontrarmos técnica e fisicamente".

Com vários desfalques logo no início da temporada, Dorival Júnior admite que que só conseguirá dar o padrão de jogo que tem em mente ao Santos quando tiver todos os jogadores à disposição. Enquanto isso, esse período serve de observação para aqueles que têm ganhado uma chance entre os titulares.

"Estamos com muitos jogadores fora. É normal, são pilares da nossa equipe e temos de saber conviver com essa situação. Independentemente dos últimos resultados, não vencemos, mas fizemos dois bons jogos."

A respeito do estilo de jogo do Santos em 2017, pouco diferente em relação ao da temporada passada, devido ao fato de explorar mais os laterais por dentro, usar volantes para auxiliar na saída de bola, entre outros pontos, Dorival Júnior é taxativo: não vai mudar por conta dos resultados recentes.



"Essa mudança de postura leva tempo. Vai ser encontrada no campeonato. É uma convicção minha, não vai mudar", pontuou.

O Santos volta a jogar pelo Campeonato Paulista no próximo sábado, às 17h, contra o Botafogo-SP, na Vila Belmiro, pela sexta rodada. O Peixe agora aguarda por uma derrota da Ponte Preta nesta quarta-feira, diante do Linense, para se manter na segunda colocação do Grupo D, na zona de classificação.