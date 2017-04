Renato espera que eliminação no Paulistão "sirva de aprendizado" para a Libertadores

Renato quer que eliminação para a Ponte sirva de aprendizado para o Peixe na Libertadores (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

O volante Renato, um dos mais experientes jogadores do atual elenco santista, não participo do treino desta quinta-feira (13), no CT Rei Pelé, mas foi escolhido para dar a entrevista coletiva do dia. O camisa 8 tentou explicar a eliminação do Santos no Campeonato Paulista, na última segunda-feira.

– A gente vai digerindo aos poucos. Até pela partida que fizemos com a Ponte. Dominamos os 90 minutos praticamente e não conseguimos marcar para eliminá-los. Fica a parte de que fizemos um bom trabalho, mas não o suficiente. Fomos para os pênaltis, que acaba tirando o brilho da partida que fizemos. Vamos trabalhar no dia a dia, temos que esquecer o quanto antes para trabalhar forte e chegar mais focados nas competições futuras. Agora é procurar fazer com que a eliminação sirva de aprendizado – disse Renato.

O jogador foi poupados nos dois últimos treinos, mas deverá enfrentar o Santa Fé, na próxima quarta-feira (19), às 21h45, em Bogotá, na Colômbia, pela terceira rodada do grupo 2 da competição continental. O volante falou sobre isso na entrevista desta quinta-feira (13).

"Fiz um trabalho específico na academia. Esse tempo (folga na tabela) a gente vai aproveitar pra corrigir alguns erros. Sabemos que a libertadores é um campeonato difícil, complicado, e esperamos que, com esse tempo que a gente vem treinando, possamos chegar para defender a nossa primeira posição (no grupo) na Colômbia. A gente sabe que vencendo fora daremos um passo muito grande para a próxima fase. Vamos encarar esse jogo como uma decisão e esperamos voltar da Colômbia com os três pontos", projetou Renato.

Renato também lamentou a ausência do lateral-esquerdo Zeca, que foi submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo e deverá ficar de três a quatro meses fora dos gramados.

“O Zeca vinha bem na lateral. Independentemente disso a gente fica triste por ele, pela lesão. Sempre é complicado. Perdemos o Caju que também faz um bom trabalho, Jean está se colocando à disposição, tem o Matheus… O professor vai optar pelo melhor, nós vamos dar confiança e força para quem vier. O Jean apoia bem, chuta bem… Pode não ter a marcação que o Zeca tem, mas bate muito bem na bola. Esperamos que o Zeca se recupere o quanto antes”, concluiu o volante.

O Santos volta aos trabalhos na manhã desta sexta-feira (14), dia em que o clube completa 105 anos de existência. A delegação viaja a Bogotá apenas na próxima segunda-feira (17).