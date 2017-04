Neymar diz não ser obrigado a dar parabéns ao Santos por aniversário e revela sonhar jogar no Flamengo

Google Plus

Camisa 10 da Seleção Brasileiro fala que sonha em vestir a camisa do Flamengo (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Na última sexta-feira (14), o Santos completou 105 anos de fundação, e ídolos como Pelé, Robinho, Diego e vários outros, deram os parabéns para o clube. Mas os torcedores sentiram falta de uma mensagem de Neymar. O atacante não fez nenhuma publicação e explicou o motivo em entrevista.

“Não tenho obrigação alguma de dar parabéns. Sou grato, agradeço tudo que fizeram por mim. Amo e amei jogar pelo Santos, toda minha família é santista, eu mesmo acabei virando santista, mas não sou obrigado a fazer tudo que quiserem”, disse Neymar ao canal Esporte Interativo. Na entrevista, falou sobre os problemas na justiça com o clube.

“Tenho respeito e carinho enorme pelo Santos, minha família toda é santista, só que também tem o lado ruim. O Santos entrou na Justiça contra a gente por algo que não entendo até hoje. Disseram que só faltou eu fazer gol contra na partida diante do Barcelona (no Mundial). São detalhes que ninguém sabe e começam a me cobrar, então é complicado. Ninguém sabe dessas histórias, só o que vê por fora” afirmou Neymar.

O camisa 10 da Seleção Brasileira deixou a torcida do Flamengo animada. Na entrevista, o atacante revelou que sonha em atuar no clube carioca. “Eu tenho muita vontade de jogar pelo Flamengo, Maracanã lotado, Libertadores” disse Neymar.