Santos bate Ferroviária e segue na vice-liderança do Brasileirão Feminino

Nesta quarta-feira (19), o Santos recebeu a Ferroviária na Vila Belmiro e saiu com mais uma vitória diante de sua torcida, somando 12 pontos em quatro jogos disputados como mandante. O jogo foi válido pela oitava rodada do Grupo 2 do Campeonato Brasileiro Feminino 2017.

Na primeira etapa, as alvinegras dominaram a partida, finalizando nove vezes à meta da goleira Luciana. Sole logo aos 27 segundos de jogo, perdeu uma grande chance cara a cara com a arqueira adversária. Aos 33 minutos, Ketlen obrigou a camisa número 1 a fazer uma bela defesa e em seguida, foi a vez do travessão salvar o Ferrinha em um chutaço de primeira da Carol Arruda.

O Peixe continuava pressionando e, com maior posse de bola, seguia buscando o gol em jogadas pelas laterais. Mas foi só aos 39 minutos que, em bobeada da zaga grená, que deu a bola de presente à Maurine, o tento santista saiu, a capitã do time driblou as zagueiras e tocou na saída da goleira Luciana, fazendo Santos 1 a 0.

O segundo tempo foi bastante movimentado, com uma pressão inicial da Ferroviária, que aos 10 minutos de jogo empatou com Tábatha, que acabara de entrar. Aos 13, Ketlen recebeu da argentina Sole e deu a vantagem ao time da casa novamente. Raquel Fernandes ainda chegou a acertar a trave da goleira Dani, assustando a torcida. Antes do apito final, Brena perdeu uma oportunidade de ouro para aumentar o placar, todavia os 2 a 1 foi bastante celebrado.

Com o resultado, as Sereias da Vila permanecem na cola do líder Rio Preto, com 19 pontos. Já as Guerreiras Grenás, com 11 pontos, se distanciaram da ponta, mas ainda continuam no G4, podendo ser ultrapassadas pelo Foz Cataratas, que joga hoje (19) às 19h contra o Flamengo.

Os times voltam à campo na próxima semana, pelo Brasileirão Feminino. O Santos jogará outra partida na Vila, desta vez contra o São José, às 17h da terça-feira (25) e a Ferroviária, recebe em Araraquara, o lanterna Vitória-BA na quarta-feira (26) às 15h.