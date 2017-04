Santos empata com Santa Fe e segue líder do grupo 2 na Libertadores

O Santos se manteve invicto e na liderança do grupo 2 da Libertadores da América ao empatar por 0 a 0 com o Santa Fe na noite desta quarta-feira (19), em Bogotá. O Peixe entrou com uma tática defensiva, a qual funcionou, a equipe controlou bem os colombianos mas foi pouco agressivo no ataque. A melhor chance do Santos na partida, foi no segundo tempo, em um chute de Victor Ferraz na trave. O Santos ainda teve Jean Mota expulso faltando dez minutos para terminar a partida.

Com o empate, a equipe brasileira se manteve na liderança do grupo 2 com cinco pontos em três jogos. Já a equipe colombiana assumiu a vice-liderança com quatro pontos em três jogos. As duas equipes voltam a se enfrentar no dia 04 de maio, no Pacaembu, pela quarta rodada da Libertadores.

Antes do jogo, houve uma situação bizarra em que o sistema de som do estádio anunciou um minuto de silêncio pelo falecimento de... Ricardo Oliveira! O centro avante estava dentro de campo, inclusive. O momento de respeito deveria ter sido em homenagem a Kaneco, ex-jogador alvinegro.

Primeiro tempo de poucas emoções

No primeiro tempo, as duas equipes apresentaram um futebol abaixo do esperado e nenhuma delas levaram perigo aos goleiros Castellanos e Vanderlei. O Santos entrou em campo com uma proposta defensiva de esperar o time adversário atacar para sair no contra-ataque, mas não conseguiu obter sucesso nas jogadas. A única finalização do Peixe foi de Ricardo Oliveira, mas o atacante mandou a bola pra longe do gol. O Santa Fe não conseguiu fazer valer o fator casa, e não passou pela forte zaga defensiva do Peixe.

Uma chance para cada lado mas placar não sai do zero

As equipes voltaram do vestiário buscando mais o jogo. O Santos mudou sua postura defensiva, e resolveu sair mais para o ataque. Renato, em finalização de fora da área, chegou perto do gol de Castellanos. Por pouco, o Peixe não abriu o placar com Victor Ferraz, o lateral recebeu a bola de Lucas Lima na entrada da área e arriscou, a bola explodiu na trave. Aos 34 minutos, Jean Mota recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso por fazer cera. Santa Fe aproveitou isso e foi ao ataque fazer pressão no final de jogo, o atacante Plata quase marcou mas foi barrado em defesa de Vanderlei. O Santa Fe teve sua melhor chance aos 44, quando Ceter recebeu cruzamento na pequena área e cabeceou de frente para o gol vazio, mas Victor Ferraz tirou a bola e salvou o Peixe da derrota na Colômbia.