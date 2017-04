Santos goleia São José-SP e assume liderança do Brasileirão Feminino

Abrindo a nona rodada do Campeonato Brasileiro Feminino Série A1, Santos e São José-SP protagonizaram um confronto paulista na tarde desta terça-feira (25), no Estádio Ulrico Mursa, em Santos com objetivos distintos. Anfitriã, a equipe santista visava se manter invicta como mandante e assumir a liderança do Grupo 2. Do outro lado, a equipe do interior paulista buscava alcançar a terceira vitória seguida e colar no pelotão de frente na tabela de classificação. No entanto, as Sereias da Vila alcançaram mais uma vitória em casa, desta vez com placar largo de 4 a 1 e, momentaneamente, assumiram a liderança do Grupo 1. Com um jogo a menos, o Rio Preto-SP visita o Flamengo nesta quarta-feira (26).

Na última partida entre as equipes na Baixada Santista, em 2015, a vitória ficou do lado da equipe visitante por 1 a 0. De lá pra cá, foram duas partidas - ambas no interior paulista -, com vitória das Meninas da Vila. A mais recente, foi pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro Feminino deste ano, em que, com dois gols da artilheira Sole Jaimes, o Santos venceu o Rio Preto por 2 a 1.

Comandadas, em sua maioria, com a experiente Maurine, as Sereias da Vila iniciaram a partida com grande movimentação e boas jogadas buscando a vitória. Com, Sole James, artilheira do Campeonato autora de 9 gols, o Santos levava muito perigo à meta defendida por Thaís. Até que, aos 12 minutos, após bom lançamento, Sole encobriu a goleira do São José-SP, abrindo assim o placar na Baixada Santista.

A partida então ganhou equilíbrio. Visando alcançar a zona de classificação, as meninas do São José-SP não sentiram o gol sofrido, e, após muitas tentativas em sequência atingiram o gol de empate aos 22' da primeira etapa com Luize. Entretanto, após cinco minutos, após sobra do escanteio cobrado pela direita, Brenda aproveitou bem o rebote, emendou um belo chute, colocando assim a equipe santista novamente em vantagem.

O confronto no segundo tempo, no entanto, tomou um novo rumo. Superior na partida, as Meninas da Vila dominaram com certa tranquilidade a segunda etapa da partida. Logo aos dois minutos, após boa jogada, Sochor ampliou a vantagem para o Santos. E então, com o completo domínio do jogo, as anfitriãs administraram bem a vantagem enquanto a equipe do São José-SP pouco levava perigo ao gol defendudo por Dani.

Aos 30 minutos, Sole James, artilheira isolada da competição, novamente recebeu em boas condições. Como boa finalizadora, não disperdiçou a oportunidade de fazer o quarto gol para o Santos, dando assim números finais ao confronto. O São José-SP, todavia, viu as chances de qualquer tipo de reação quando a zagueira Lulu, uma das melhoras da partida, foi expulsa depois de dura entrada aos 44' do jogo.

Na próxima rodada, as Meninas da Vila visita o Kindermann, em Santa Catarina, na quarta-feira da próxima semana (3). No mesmo dia, o São José-SP, por sua vez, recebe a Ferroviária realizando mais um embate com sotaque paulista.