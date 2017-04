Santos vence o Paysandu pela Copa do Brasil (2-0)

Agradeço todos que acompanharam conosco esse jogo aqui na VAVEL Brasil, um grande abraço.

Santos vence o Paysandu em casa por 2 a 0 pelo jogo de ida das oitavas da Copa do Brasil.

49 min: Fim de jogo!

45 min: Teremos quatro minutos de acréscimos

44 min: GOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Copete completa cruzamento de Vladimir Hernández e amplia para o Peixe.

43 min: Cartão amarelo para Augusto Recife

41 min: No Santos sai Lucas Lima para entrada de Vladimir Hernández

40 min: Paysandu joga no campo de ataque

37 min: No Santos sai Matheus Ribeiro para entrada de Copete

35 min: Paysandu muda pela última vez, entra Jhonnatan no lugar de Leandro Carvalho

32 min: UUUUH! Victor Ferraz cruza e Ricardo Oliveira quase amplia

30 min: Papão mexe denovo, entra Diogo Oliveira para saída de Rodrigo Andrade

26 min: Paysandu tenta sair mais para o jogo

20 min: No Paysandu sai Alfredo para entrada de Leandro Cearense

16 min: No Santos entra Arthur Gomes na vaga de Vitor Bueno

12 min: Após confusão em campo, Bérgson e David Braz recebem cartão amarelo

3 min: GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO SANTOS! Bruno Henrique chuta de longe e acerta no ângulo, um golaço na Vila Belmiro.

0 min: Começa o segundo tempo!

46 min: Fim do primeiro tempo!

42 min: Bruno Henrique chuta e Emerson defende

30 min: UUUUH! Leandro Carvalho recebe na cara do gol e bate para ótima defesa de Vanderlei

24 min: Bergson chuta de longe e assusta Vanderlei

23 min: Thiago Maia recebe cartão amarelo

18 min: UUUH! Bola sobra para Victor Ferraz, que encontra Braz que bate para boa defesa de Emerson

16 min: Rodrigo Andrade acerta Bruno Henrique e recebe cartão amarelo

6 min: Leandro Carvalho chuta de fora e Vanderlei faz a defesa

0 min: Começa o jogo!

Já o Paysandu está confirmado com: Emerson, Ayrton, Perema, Gilvan e Hayner, Recife, R.Andrade e Wesley,Leandro Carvalho, Alfredo e Bergson.

O Santos vem a campo com: Vanderlei, V. Ferraz, L. Veríssimo, David Braz, M. Ribeiro, Tiago Maia, Renato, L. Lima, V. Bueno, B. Henrique e Ricardo Oliveira.

Vamos as escalações das equipes!

Boa tarde para todos ligados aqui na VAVEL Brasil! Hoje teremos o grande jogo entre Santos x Paysandu ao vivo válido pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Fique conosco e acompanhe todos os lances desse grande duelo!

A partida de volta do confronto acontece às 21h45 (de Brasília) do dia 10 de maio (quarta-feira), no estádio do Mangueirão, em Belém.

A equipe de Belém do Pará, não perde há 15 jogos na temporada.

Foram nove jogos entre as equipes, e o Santos como mandante venceu todas, sendo por goleada em seis oportunidades.

Após 12 anos, o Santos vai enfrentar o Paysandu em uma competição nacional e pela primeira vez na Copa do Brasil. Na história do confronto, o Peixe nunca perdeu para o Paysandu em partidas realizadas no estado de São Paulo.

Já o Paysandu deverá ter em campo hoje a noite a seguinte escalação: Emerson, Ayrton, Gilvan, Perema, Hayner; Wesley, Augusto Recife, Jhonatan e Diogo Oliveira;Alfredo, Bergsón.

O provável time do Santos deverá ter: Vanderlei, Victor Ferraz, David Braz, Lucas Veríssimo e Matheus Ribeiro; Renato, Thiago Maia e Lucas Lima; Vitor Bueno, Bruno Henrique e Ricardo Oliveira.

“É Matheus Ribeiro quem joga. Ele assume a posição e espero que seja muito feliz. Ele vem sendo trabalhado há 10 dias para jogar no lado oposto (esquerda). Já jogou assim em outras equipes, mas não com sequência. Espero que se sinta confortável e se dê bem”, disse Dorival.

A equipe da Vila Belmiro estará desfalcada do seu lateral-esquerdo Zeca, que passou por cirurgia no joelho esquerdo, o jovem jogador Matheus Ribeiro será o titular na posição. Jean Mota seria o titular, mas como o jogador está suspenso na Libertadores, o técnico Dorival Júnior optou por aproveitar e testar Matheus.

O Santos entrará em campo contra o Paysandu nesta quarta-feira (26), às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro.